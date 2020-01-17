Врачи объяснили, почему нельзя садиться на диету сразу после праздников

Чем жестче диета, тем меньше шансов похудеть.Чем быстрее килограммы уходят, тем быстрее «возвращаются».Самая распространенная ошибка большинства людей, которые борются с лишним весом – это выбор жесткой диеты, желательно не длительной, чтобы можно было ее «пережить» в обозримом будущем. Ну а как только диета закончена, изголодавшиеся худеющие тут же бегут в холодильник и едят все, что подвернется под руку.«Это двойной удар по организму – во-первых, при большинстве диет мы не получаем нужного количества питательных веществ и витаминов. Метаболизм замедляется. Этим объясняется тот факт, что в первых дни вес уходит быстрее, а уже через пару-тройку дней, даже если вам все еще есть что терять, стрелка весов упорно стоит на одном и том же месте.Ну а во-вторых, набрасываясь на вкусную, но жирную, жареную и сладкую пищу после строгого воздержания, вы наносите удар по желудку и печени, вредите сердечно-сосудистой системе. При этом даете организму с излишком калории, которые он тут же начнет откладывать в виде жиров», — говорит врач.