Врачи объяснили, почему нельзя садиться на диету сразу после праздников

Чем жестче диета, тем меньше шансов похудеть.

Чем быстрее килограммы уходят, тем быстрее «возвращаются».

Самая распространенная ошибка большинства людей, которые борются с лишним весом – это выбор жесткой диеты, желательно не длительной, чтобы можно было ее «пережить» в обозримом будущем. Ну а как только диета закончена, изголодавшиеся худеющие тут же бегут в холодильник и едят все, что подвернется под руку.

«Это двойной удар по организму – во-первых, при большинстве диет мы не получаем нужного количества питательных веществ и витаминов. Метаболизм замедляется. Этим объясняется тот факт, что в первых дни вес уходит быстрее, а уже через пару-тройку дней, даже если вам все еще есть что терять, стрелка весов упорно стоит на одном и том же месте.

Ну а во-вторых, набрасываясь на вкусную, но жирную, жареную и сладкую пищу после строгого воздержания, вы наносите удар по желудку и печени, вредите сердечно-сосудистой системе. При этом даете организму с излишком калории, которые он тут же начнет откладывать в виде жиров», — говорит врач.
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