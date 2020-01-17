Диетологи подсказали, как похудеть при проблемах с сердцем

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Медики назвали лучшую в мире диету.Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год.Рейтинг опубликован в журнале U.S. News & World Report.Проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания по нескольким параметрам, эксперты пришли к выводу, что самый оптимальный вариант — средиземноморская диета.Этот тип питания способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, считают специалисты. Кроме того, диету признали относительно безопасной, простой и содержащей необходимые элементы здорового питания.Средиземноморский тип питания подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. Также рекомендуется сократить потребление красного мяса и отдать предпочтение рыбе и морепродуктам.На втором месте — диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая, как заявляют эксперты, особенно эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта.Диета требует частичного или полного отказа от солесодержащей пищи и замены богатых натрием продуктов питания.Также специалисты отметили пользу флекситарианства — умеренного или редкого употребления в пищу мясных продуктов.