В Минздраве рассказали, сколько дней лечить грипп

Организму нужно время на восстановление.Распространение вируса гриппа в Украине набирает обороты. По информации Минздрава, за последнюю неделю этот вирус и прочие ОРВИ поразили больше 100 тысяч пациентов, среди которых около 60% детей и подростков.При этом эпидемии в стране пока нет. «Интенсивный показатель заболеваемости составил 275,3 на 100 тысяч населения, что на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине», – сообщили в Минздраве.Как отмечают медики, причина тяжелого течения болезни и летальных исходов от нее не в самом вирусе гриппа, а в его осложнениях. Так, наиболее тяжелыми его последствиями являются пневмония различной этиологии, менингит, миокардит и пр. При этом чаще всего тяжелые последствия настигают тех пациентов, которые игнорируют своевременное обращение к врачу либо вовсе занимаются самолечением.«В эпидемиологический период, когда риски заразиться вирусом крайне высоки, нужно «выключать» своего внутреннего всезнающего доктора и обращаться в медучреждения, если вы ощутили симптомы, напоминающие грипп. Там проведут нужные тесты и назначат адекватное вашему состоянию лечение – на стационаре либо на дому, – рекомендует терапевт Виктор Дмитренко. – Вероятнее всего вам назначат симптоматические средства (от кашля, насморка, боли в горле и температуры), противовирусные препараты, а также, возможно, и антибиотики, если к вирусу присоединилась еще и бактериальная инфекция».В целом курс лечения при гриппе занимает порядка 7 дней. При этом врач не рекомендует «бросаться на амбразуру», как только вы ощутите облегчение.«Не спешите закрывать больничный и выходить на работу или возвращаться к учебе, как только вам стало легче. Ведь организму надо еще время для восстановления. В среднем период реабилитации составляет 3-5 дней – точная продолжительность устанавливается вашим лечащим врачом в зависимости от длительности лечения и тяжести течения болезни», – отметил эксперт.Также он советует на протяжение 2-3 дней принимать препараты-сорбенты (для выведения из организма токсинов, которые накопились в процессе лечения) и желчегонные средства (чтобы усилить антитоксическую функцию печени).Кроме того, в это время желательно ежедневно устраивать себе получасовые прогулки на свежем воздухе (в местах, где нет массового скопления людей, иначе риск получить «порцию» вируса повторно и угодить в больницу в еще более тяжелом состоянии увеличивается в разы) для активации дыхательной системы, а также интенсивно налегать на продукты, содержащие повышенную концентрацию витамина С, нормализующего работу иммунитета.