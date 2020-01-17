Названы проблемы с кожей, которые могут «говорить» о серьезных заболеваниях

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Семь признаков того, что нужно посетить дерматолога.Эксперты назвали 7 признаков того, что человеку нужно показаться дерматологу.Если у вас возникли какие-либо проблемы с кожей из названных ниже, то не лишним будет запланировать подобный визит.Акне.Угревая сыпь является нормой для подростков или людей с жирной кожей. Но если вы очень долго не можете избавиться от акне, то угри и прыщи могут вызываться гормональными нарушениями, связанными со щитовидной железой. А значит, пора к дерматолог!Сухость .Сухость кожи нередко является следствием зимнего сезона. Но в том случае, если и в жаркую и влажную погоду ваша кожа остается экстремально сухой, то это может объясняться диабетом или опять-таки нарушениями щитовидки.Зуд. Хронический зуд может быть признаком диабета или каких-либо инфекций в организме. Иногда зуд развивается в связи с повышенным уровнем билирубина или креатина, что свидетельствует о нарушениях печени или почек.Сыпь и кожные аллергии. Порой они вызываются солнечными ожогами, но иногда свидетельствуют о вирусных инфекциях или негативной реакции организма на приём тех или иных лекарств.Потемнение кожи в области подмышек и шеи. Данное явление называют акантозис нигриканс, оно является следствием увеличения резистентности к инсулину, что может говорить о скором начале диабета. Многие считают, что темные пятнышки вызваны грязью или аллергиями, но это не так.Желтые отложения преимущественно вокруг глаз.Речь идёт про отложениях холестерина, часто объясняющиеся аномальным липидным профилемУстойчивое покраснение лица с зудом или без него на щеках и носу. Перед нами классический симптом системной красной волчанки. Аутоиммунная болезнь поражает почки, печень, суставы и полость рта.