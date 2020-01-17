Медики рассказали, можно ли гипертоникам пить чай

Черный чай нормализует работу сердца.

Изначально чай использовался как лекарственное средство. Чаем называли любой настой на растительном материале, поэтому со временем появилась необходимость добавлять определенную характеристику: фруктовый чай, зеленый чай, травяной чай.

Другими словами, существуют разные виды чая, и каждый из них по-разному влияет на человеческий организм.

Чем полезен чай
История зеленого чая начинается в Китае еще в III тысячелетии до нашей эры. С тех пор польза зеленого чая многократно доказана. Он способен регулировать уровень сахара в крови, помогает пищеварению и улучшает умственную концентрацию.

Последнее связано с высоким содержанием в нём кофеина, так что зеленый чай обладает прекрасным тонизирующим эффектом, который, в отличие от кофе, не приводит к упадку сил и длится дольше. Научно доказано, что любители зеленого чая менее склонны к таким заболеваниям, как рак, диабет и артрит.

Основная польза черного чая заключается в том, что он налаживает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет стенки сосудов и налаживает кровообращение. Именно по этой причине пакетики с чаем прикладывают к уставшим глазам, желая избавиться от отеков и покраснений.

Черный чай нормализует работу сердца, очищает организм от шлаков и снижает риск образования тромбов. Он способен повышать давление, поэтому противопоказан гипертоникам.

Белый чай часто называют источником молодости. Он способен замедлять процессы старения и внешне, и внутренне, сохраняя в организме эластин и коллаген. Белый чай богат антиоксидантами. За эти качества белый чай высоко ценится в косметологии и используется в кремах и гелях.

Чай с мятой оказывает успокаивающее действие. Его рекомендуют пить людям с психическими расстройствами и плохой стрессоустойчивостью. Он устраняет тошноту, боли в желудке, неприятный запах изо рта и улучшает пищеварение. Ко всему прочему мятный чай укрепляет иммунную систему, ускоряет лечение лихорадки и ангины.
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