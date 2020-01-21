Медики подсказали, какой фрукт продлит молодость кожи

Этот фрукт также полезен при проблемах с нервной системой.Исследователи из Корейского института восточной медицины установили, что употребление манго может защитить кожу человека от преждевременных и глубоких морщин.Ученые призывают включить этот фрукт в рацион людям после 30 лет.Исследование показывает, что манго защищает клетки кожи от потери коллагена – белковой структуры, чье достаточное количество делает кожу гладкой и упругой.По словам автора исследования Вивьен Фам, два манго в день помогут выглядеть намного моложе своих лет.У женщин, ежедневно съедающих манго в день, уже через три недели кожа становится более упругой и эластичной, лучше удерживает влагу. Она также становится менее подверженной вредному воздействию УФ-лучей.Манго также полезно при проблемах с нервной системой: в плодах содержатся витамин В6, который дает успокаивающий эффект в стрессовых ситуациях.Употребление манго активизирует обмен веществ и борется с запорами.