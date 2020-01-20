Медики рассказали, как снизить уровень глюкозы в крови

Какие продукты полезны.Научные специалисты из Канады пришли к выводу о том, что замена крахмалосодержащих гарниров чечевицей эффективно способствует снижению уровня глюкозы в крови. Таким образом, утверждают эксперты, можно добиться 20-процентного снижения «засахаренности» крови.Меняйте картофель и рис в своих тарелках на бобовые! С таким призывом обратились к людям с проблемой диабета и преддиабета сотрудники Департамента здравоохранения и науки о питании и Департамента сельского хозяйства и агропромышленности Канады Эллисон Дункан и Дэн Рамдат.По их словам, употребление картофеля и риса современными людьми является слишком значительным для того, чтобы такое питание можно было считать здоровым. В половине случаев крахмалосодержащие гарниры должны быть заменены на другие, поскольку в большом количестве они способствуют развитию толерантности к инсулину, с чем связано повышенное содержание глюкозы в крови. Все это является предпосылками к развитию метаболического синдрома, ожирения и диабета.В качестве гарнира эксперты настоятельно рекомендуют предпочитать бобовые и в частности чечевицу. Замена половины порции риса чечевицей позволяет снизить уровень глюкозы в крови на 20 процентов, замена картофеля – на 30, утверждают специалисты.«Бобовые могут уменьшать хронические заболевания, связанные с неправильным уровнем глюкозы», — подчеркнули ученые.