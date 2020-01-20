Назван продукт, предотвращающий образование холестериновых бляшек

Всё о пользе рыбьего жира.Рыбий жир считается одним из самых главных источников витаминов А и D. Его начали использовать ещё в 18 веке для лечения и профилактики рахита. Сейчас он продаётся в любой аптеке в качестве витаминной добавки.Состав рыбьего жираРыбий жир выводят из печени атлантической трески и других видов рыбы. Он представляет собой смесь глицеридов жирных кислот. В составе рыбьего жира есть много полезных для здоровья человека витаминов.К примеру, витамин А — 3333,3% дневной нормы в 100 граммах продукта. Он является очень важным в работе все иммунной системы, улучшает репродуктивную функцию, отвечает за здоровье кожи и зрительной системы.Витамин D тоже присутствует в огромных количествах — 2500% суточной нормы в 100 граммах рыбьего жира. Он помогает предотвращать простуду и грипп, лечит до 16 типов онкологических заболеваний. Также благодаря данному веществу можно снизить риск развития аутизма, астмы, диабета.Витамин Е позволяет ускорить метаболизм, отвечая за репродуктивную функцию.Жирные омега-3 кислоты — тоже полезный для организма компонент, содержащийся в рыбьем жире. В 100 граммах приходится 533% от дневной нормы.Рыбий жир выпускают в виде капсул и жидкости. Капсулы выполняют из желатина. При этом польза вещества совершенно не меняется, а неприятный для многих запах гораздо меньше чувствуется. Если поместить их предварительно в морозилку на пару минут, то ситуация улучшится.Полезные свойства рыбьего жираПольза рыбьего жира напрямую связана с его составом. Он способен снимать воспаления, снизить боли при артрите, подавить беспокойство и депрессию, улучшает работу головного мозга и глаз.Также рыбий жир помогает при болях в мышцах и судорогах. Он может даже заменить приём ряда нестероидных противовоспалительных препаратов у пациентос ревматоидным артритом. К тому же если пить рыбий жир всегда, то в старости будет увеличена минеральная плотность костей. Особенно стоит обратить внимание на это женщинам, так как можно избежать остеопороза в постклиматическом периоде.Во-вторых, рыбий жир полезен для предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы и гипертонии. Благодаря ему улучшается здоровье сосудов, уменьшается количество липидов и уменьшает риск образования холестериновых бляшек.В-третьих, польза рыбьего жира заключается в профилактике ряда болезней нервной системы и мозга — аутизма, рассеянного склероза, бессонницы, мигрени, депрессии, шизофрении. Рыбий жир поможет снизить тревожность, улучшить мозговой кровоток, снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.Разумеется, рыбий жир, богатый витамином А, полезен для глаз. При заболеваниях зрительной системы и для предотвращения снижения её функций надо пить рыбий жир. Кроме того, он полезен для легких, желудочно-кишечного тракта, печени. Всё это благодаря витамину D в составе продукта.Также рыбий жир положительно влияет на состояние кожи. Он может быть эффективен против псориаза, экземы, снижает риск солнечных ожогов. В целом рыбий жир — отличный помощник иммунной системы, так как защищает от онкологии, сепсиса, воспалений, преждевременного старения. Он является хорошим антиоксидантом, снимая воспаления.Вред и противопоказанияВред рыбьего жира связан с его передозировкой. Если будете употреблять его в больших, чем нужно организму количествах, то возможны следующие проблемы:Аллергия;Скопление токсинов;Гипервитаминоз, токсичность витаминов A и D;Проблемы с ЖКТ — отрыжка, тошнота, диарея, расстройство желудка.Также за счёт добавки уменьшается свертываемость крови. Поэтому на время приёма рыбьего жира надо отказаться от приёма лекарств, ражижающих кровь — аспирина, варфарина и клопидогреля. Иногда (очень редко) возможно увеличение уровня сахара в крови, бессонница, прибавка в весе.Как принимать рыбий жирДля каждого человека норма рыбьего жира разнится. В рыбьем жире содержится 400-1 200 МЕ на столовую ложку витамина В и 4 000 — 30 000 витамина А.Так, детям следует принимать от 200 до 600 МЕ витамина D в зависимости от возраста. Взрослым — 2 000-10 000 МЕ каждый день, но всё зависит от веса, пола, цвета кожи и степени воздействия солнца. Аутистам рекомендуют принимать 3 500 МЕ, а пожилым людям — 3 000 МЕ.Если говорить о более понятных дозировках, то для общего состояния здоровья и борьбы с болезнями достаточно 6 граммов рыбьего жира в день. Это самая оптимальная доза. Причём надо следить за рационом — если вы и без того едите много рыбы, то как добавка рыбий жир вам может и не понадобиться. Путём употребления рыбы достаточно 250 мг рыбьего жира. Чем больше рыбы в рационе, тем меньше добавки вам потребуется.Беременным женщинам нужно увеличить дозу рыбьего жира на 200 мг в день. Но наиболее правильно будет обсудить с лечащим врачом количество рыбьего жира, которое следует принимать именно вам.