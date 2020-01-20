Косметолог назвал главные ошибки при мытье волос

Применять бальзам эксперты советуют лишь от «ушей» до кончиковБольшинство женщин при мытье волос совершают типичные ошибок, отражающиеся на их внешнем виде и здоровье.Украинские женщины склонны верить рекламе, но при этом редко читают составы препаратов и косметических средств, которыми пользуются.«Что только не предлагают нам в магазинах – и шампуни для блеска, и от секущихся кончиков, и для стойкости цвета, и лечебные чудо-средства для роста волос… Потратив кучу денег на дорогущие шампуни, мы зачастую «забываем» купить бальзам или кондиционер или берем первый попавшийся. При этом даже не изучаем состав шампуня, обращая внимание лишь на яркие картинки и броские надписи на упаковке.Но это совершенно не верно. Ведь наибольшее воздействие на волосы оказывает не шампунь, а бальзам-кондиционер. Первый нужен лишь для расщепления жиров и избавления от грязи. А вот бальзамы и кондиционеры способны сотворить с волосами настоящее чудо, если их правило подобрать» — говорит эксперт.Не менее распространенная ошибка — наносить бальзамы и кондиционеры по всей длине волос. После этого многие жалуются, что уже к обеду прическа утратила обещанный объем, а к вечеру шевелюра выглядит жирной и несвежей.Применять бальзам эксперты советуют лишь от «ушей» до кончиков, либо для обладательниц крашенных волос – не «дотягивая» несколько сантиметров до корней, добавила специалист.