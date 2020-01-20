Названа польза вина для женской фигуры

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Крепкие напитки и пиво спровоцировали рост веса у подопытных.Американские ученые выяснили, что употребление вина положительным образом воздействует на женский организм. Оказалось, что напиток улучшает фигуру и помогает в контроле веса.Чтобы подтвердить свои предположения, американские ученые провели исследование, в котором задействованы были порядка 20 тысяч жительниц США.Добровольцы, которые употребляли умеренные дозы вина в рамках эксперимента, намного медленнее набирали вес, чем те, кто полностью отказался от выпивки. Ученые уверены, что содержащиеся в вине калории не так явно отражаются на фигуре, чем жиры из других продуктов. Предполагается, что все дело в печени, которая ускоряет метаболизм для вывода токсинов.Красное вино приводило к похудению, но специалисты призывают употреблять умеренные дозы.