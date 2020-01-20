Названы продукты, «убивающие» белизну зубов

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От этих продуктов сильнее всего окрашиваются зубы.После приема пищи, содержащей красители, зубы приобретают желтоватый или коричневатый оттенок.Внешне зубы выглядят, как монолитные анатомические образования, но зубная эмаль имеет пористую структуру. А это значит, что вещества, содержащиеся в пище, с легкостью могут проникать в нее. Поэтому после приема пищи, содержащей красители, зубы приобретают желтоватый или коричневатый оттенок. Более интенсивной пигментации зубов способствуют кислые блюда и продукты (например, лимон, соки), которые разрушают эмаль, тем самым делая зубы более восприимчивыми к окрашиванию.Пигментированные молекулы пищи называются хромогенами. Эти вещества легко проникают в эмаль и оседают на зубной поверхности. Другие вещества – танины, содержащиеся в красном вине, кофе, цитрусовых, гранате, увеличивают уровень пигментации зубов хромогенами. Поэтому, продукты содержащие оба этих компонента (хромогены и танины) наиболее интенсивно окрашивают зубную поверхность.Красное виноВ умеренных количествах вино приносит пользу для здоровья. Вместе с тем, красное вино негативно сказывается на состоянии зубов. Входящие в состав красного вина полифенолы, разрушительно действуют на зубную эмаль. А хромогены вкупе с танинами, содержащимися в вине, окрашивают зубы.КофеСостояние зубов у любителей кофе далеко от идеального. Регулярное употребление этого напитка приводит к появлению желто-сероватого оттенка зубов. Дабы уменьшить уровень пигментации зубов от кофе, в напиток рекомендуют добавлять молоко. Польза от молока еще и в том, что в нем содержится кальций, благотворно воздействующий на состояние зубной эмали.Спортивные напитки и энерготоникиИз-за повышенной кислотности этих напитков их частое употребление приводит к разрушению эмали, вследствие чего она обесцвечивается.Томатный соусИз-за большой кислотности томатного соуса, этот продукт разрушительно действует на зубную эмаль, чем вызывает появление пятен. Для того, чтобы минимизировать пигментацию, перед употреблением томатов рекомендуют съедать листья салата, брокколи или шпинат. Это поможет защитить зубы от окрашивания.Бальзамический уксус, соевый соусЧастое употребление темных соусов, особенно имеющих кислый вкус, приводит к образованию пятен на зубах. В этой связи рекомендуется не употреблять эти продукты часто, и, по возможности, переходить на более светлые заправки, например рисовый соус или сок лимона.ЧайПо данным некоторых исследований, даже травяные чаи способны окрашивать зубную эмаль, не говоря уже о черном чае, который в больших количествах содержит танины. В то же время, чай является легким бактерицидным средством, что защищает зубы от вредоносного воздействия микроорганизмов.ГазировкиПрактически во всех сладких газированных напитках содержится большое количество ортофосфорной кислоты. Высокая кислотность напитка разрушает эмаль, а содержащиеся в газировках (в частности, цветных) красители с легкостью проникают вглубь нее. Кроме того, в газированных напитках содержится ряд вредных добавок, которые со временем могут привести к эрозийным процессам. Эрозия зубов – поражение тканей зубов (эмали и дентина), в результате которого образуется дефект на поверхностях зубов.ЯгодыТакие ягоды, как черная смородина, черника, ежевика, содержат в своем составе большое количество пигментных молекул и кислоты. Поэтому после их употребления зубы приобретают характерный оттенок, присущий ягодам. Конечно же, вредоносное воздействие на зубы не сравнится с той неоценимой пользой, которую оказывают ягоды нашему здоровью. Поэтому отказывать себе в них не стоит. Нужно лишь тщательнее следить за состоянием ротовой полости в летний сезон.КонфетыК окрашиванию зубов приводят леденцы и конфеты, особенно карамель и ирис. Частое употребление сладостей не только испортит внешний вид зубов, но и пагубно скажется на их структуре. Увлечение сладостями приводит к размножению микроорганизмов, вследствие чего развивается кариес.СвеклаПосле употребления свеклы или свекольного сока нужно сразу почистить зубы или прополоскать ротовую полость. В свекле содержится большое количество хромогенов, обладающих окрашивающим действием.