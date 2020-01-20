Как укрепить позвоночник: названы эффективные упражнения

Лечебная гимнастика для мышц спины и позвоночника.Здоровый позвоночник — ключ к активной и здоровой жизни. И если ваша спина вас никак не тревожит, делайте эти простые упражнения для профилактики.Поза Кошки-Коровы сидяСядьте на пол. Поместите ноги в свободную версию позы Бабочки (стопы вместе, колени врозь). Вытяните позвоночник. Сделайте несколько глубоких дыханий и закройте глаза, если хотите. Начинайте медленно опускать подбородок к груди, затем скруглять позвоночник и слегка удлинять шею. Ощутите, как раскрывается задняя поверхность тела. Затем возвращайтесь в исходное положение и вытягивайте позвоночник. Полный цикл включает в себя скругление и вытяжение позвоночника. Повторите 10 раз.Скрутка сидя (легкий вариант)Из положения сидя на полу перенесите правую стопу через левое колено, и поставьте правую пятку у колена. Старайтесь удерживать обе седалищные кости на полу. Вытяните левую руку к потолку, а затем заведите левый локоть за правое колено. Правую руку поставьте за спину. На вдохе вытяните позвоночник. На выдохе скрутитесь вправо. Повторите 3 раза. Мягко раскрутитесь и сделайте на другую сторону.Более глубокая скрутка сидя (продвинутый вариант)Если Скрутка сидя (упражнение № 2) вам кажется слишком простой, ее можно усложнить. Вместо того, чтобы скручиваться, упираясь согнутым локтем левой руки в правую ногу, заведите локоть за ногу и выпрямите руку в локте. Левая ладонь лежит на правом колене. Продолжайте удлинять позвоночник и отталкиваться задней рукой от пола, скручиваясь (и вытягиваясь) все больше. Сделайте на другую сторону.Визуализируйте здоровый позвоночник.Сядьте прямо, ноги скрещены, глаза закрыты. Если спина устала, можно лечь на пол. Сделайте 5 глубоких циклов дыхания и представьте, что ваш позвоночник расслаблен, позвонки не зажаты. Представьте, как целительный свет омывает весь позвоночник, позвонок за позвонком, до основания черепа наверху и до самого копчика внизу. Ощутите, что ваш позвоночник сильный и здоровый. Оставайтесь в этой медитации 3 минуты или дольше — как вам комфортно.