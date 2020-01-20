Назван самый простой способ сжечь лишний жир
А так как большинство японцев работают именно в офисах, то там разработали достаточно простой и доступный способ избавиться от лишнего жира.
Оказывается, в отличие от соков, которые нельзя потреблять натощак, воду нужно пить именно таким образом: сразу после пробуждения вместо кофе или чая нужно выпивать стакан воды комнатной температуры.
Затем нужно обязательно подождать примерно 45 минут и только после этого позавтракать.
При этом нужно учитывать, что питье воды снижает чувство голода, поэтому можно будет насытиться меньшей порцией еды, чем обычно.
Затем, в течение двух часов после завтрака, согласно данным рекомендуется ничего не есть.
Японские медики заверяют, что при регулярном употреблении воды натощак и сбалансированном питании в течение дня (без переедания) лишний вес постепенно уходит. Кроме того, уже через месяц может нормализоваться кровяное давление и сахар в крови, пообещали эксперты.
Также вода натощак выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, защищает от изжоги.
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