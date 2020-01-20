Врачи объяснили, кому категорически нельзя посещать баню

Баня — полезное времяпровождение, если подходить к нему с умом и трезвостью.У бани есть свои противопоказания, которые не нужно игнорировать.Так, в случае, когда стенки сосудов слабые, они могут не выдержать давления и лопнуть, особенно если человек имеет такие заболевания, как гипертонию, атеросклероз, варикоз. Если пострадает сосуд в головном мозге, баня может закончиться инсультом.Высокая температура и пар в бане оказывают серьезную нагрузку на организм, которая может усугубиться принятием пищи. При высокой температуре процесс переваривания будет затруднен, и пища будет бродить, доставляя дискомфорт, а иногда и боли.А вот вывести токсины после употребления алкоголя и обильной еды баня как раз поможет, но не раньше, чем через сутки после застолья. Главное условие — пить много воды, морса, травяных настоев, чтобы восстановить водный баланс.Парная противопоказана для людей, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми патологиями, анемией, эпилепсией, гепатитом.