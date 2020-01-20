Названы причины постоянного чувства голода

Эксперт назвала возможные причины сильного голода и как их устранитьПытаетесь похудеть, но постоянное чувство голода заставляет переедать и не дает снизить вес? Обратите внимание, что оно не возникает ниоткуда — на это есть причины. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее развенчала популярные мифы о сахаре, перечислила в своем Instagram возможные причины постоянного голода, а также дала советы, как с ним справиться.Топ-5 причин частого чувства голода:1. Очень низкая калорийность рациона.Если вы установили себе дефицит калорий более чем 20%, организм будет испытывать нехватку энергии. Если бензина для основного обмена веществ недостаточно, сахар в крови падает. Это провоцирует сильное чувство голода, которое сложно контролировать.ЧТО ДЕЛАТЬ? Посчитайте свою норму калорий для своих параметров и отнимите 15-20%. Так вы будете худеть и голод ощущаться не будет.2. Злоупотребление простыми углеводами.Они быстро отдают энергию. Организм не успевает ее потратить и излишки идут в запасы. Сахар резко падает — бензина снова нет, поэтому практически сразу хочется есть.ЧТО ДЕЛАТЬ? Сократить простые углеводы до 10% от суточной калорийности. Норма во всем!3. Редкие приемы пищи.Если вы допускаете большие перерывы между едой, то организму не хватает энергии до очередной дозаправки. Сахар падает и наступает сильный голод.ЧТО ДЕЛАТЬ? Распределите свою калорийность в течение дня на удобное для вас количество приемов пищи. Не обязательно есть 5 раз в день. Можно и три раза. Главное — съесть свою норму калорий в течение дня.4. Недостаточное количество сна.Если организм не смог восстановиться во время ночного сна, то он включает режим спасения. Гормон стресса спасает вас — дает вам энергию из мышц и провоцирует накопление запасов, на случай очередного стресса. Именно поэтому тем, кто мало спит, чаще хочется есть.ЧТО ДЕЛАТЬ? Старайтесь ложиться спать до 23.00 и спать не менее 7 часов.5. Кусочничество.У людей, которые любят хватать вкусняшки между приемами пищи, нарушается выработка гормона сытости — лептина. Его уровень снижается. Он вырабатывается при любом поступлении еды. При частой выработке лептина мозг не получает сигналы или получает запоздалые сигналы о том, что вы поели. И возникает постоянное чувство голода.ЧТО ДЕЛАТЬ? Перестать хватать еду между приемами пищи.