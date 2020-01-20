Витамины для улучшения работы почек

Жизненно необходимым для почек является наличие в пище витамина A.Нормальное функционирование каждого органа, и почек в том числе, зависит от многих факторов, но наиболее значимыми являются витамины и микроэлементы, наличие которых позволяет не только сохранить функциональность, но и успешно сопротивляться заболеваниям.Жизненно необходимым для почек является наличие в пище витамина A, поскольку последний активно используется в построении почечных тканей.В съестных припасах этот элемент содержится в виде каротина, из которого он в организме и синтезируется. Наиболее богатыми каротином продуктами являются морковь, зелень, облепиха и болгарский перец. Так что не стоит забывать об этих продуктах и включать их в рацион на протяжении целого года.Но не только каротин необходим организму, такие витамины для почек, как аскорбиновая кислота, тиамин, холин, рибофлавин, цианокобаламин, ниацин и пиродоксин, также крайне важны для их работы.Не менее важно и достаточное наличие в пище токоферола. Последний элемент необходим для формирования мембраны клеток почек. Для его поступления в организм стоит не забывать о растительном масле и орехах.Рибофлавин содержится в продуктах, которые имеют животное происхождение, а также в некоторых фруктах и овощах. Поэтому следует включить в рацион печень, яйца, мясо и молоко. Кстати, в мясе и печени также содержится еще один необходимый элемент: тиамин. Последний можно найти и в мучных изделиях, дрожжах, но наиболее большое количество его содержится в муке из кукурузы.Энергообмен в клетках в значительной мере зависит от наличия ниацина, кроме этого, от него еще и зависит работа барьерной функции. Последний можно найти в мясе, хлебе и крупах.Необходимость в аскорбиновой кислоте хорошо известна, поэтому следует включать в рацион цитрусовые, ягоды шиповника и капусту.Что обязательно должно быть в рационеЗеленьВ рацион обязательно должна входить зелень. В зелени имеется очень большое количество полезных элементов, в том числе и витамины для почек. Особенно полезны укроп и петрушка, даже небольшой пучок этой зелени обеспечит организм необходимыми микроэлементами.Фрукты и овощиВитамин A содержится преимущественно в овощах и фруктах. А его важность тяжело переоценить. Особо нужно выделить из всех овощей морковь, которая занимает первое место по его содержанию. Но не нужно также забывать и об облепихе, болгарском перце, спарже, которые помогут разнообразить рацион.ТыкваСейчас не очень много людей включают в рацион тыкву, и зря. В тыкве не только имеется большое количество витаминов, но и микроэлементов, например, таких как железо. Кроме этого, тыква — отличное мочегонное средство, и даже помогает избавиться от камней.РыбаВ рыбе можно найти те вещества, которые получить из остальных продуктов затруднительно. Кроме витамина D в рыбе много микроэлементов, без которых нормальная работа почек невозможна. Можно использовать консервы из рыбы, но наиболее ценна она в свежем виде.Мучные изделияПродукты из муки также обязательно должны быть в рационе, но не следует налегать на сладкую выпечку.