Как вылечить отит народными средствами

Действенные рецепты народной медицины.Отит – воспаление уха. Различают наружный и средний отит.Наружный отит проявляется воспалением кожи ушной раковины или наружного слухового прохода; этому способствуют расчесы, повреждения при укусах насекомых, ожоги, отморожения.Частым признаком наружного отита бывает зуд. Сильная боль отмечается редко, обычно только при надавливании на ухо, слух страдает мало. Средний отит (воспаление среднего уха) возникает часто как осложнение инфекционных заболеваний (кори, ангины, гриппа и др.). Проявляется болезнь болью в ухе, понижением слуха.При неблагоприятных условиях средний отит может перейти в хроническую форму. Не следует запускать болезнь, так как воспалительный процесс может пройти дальше, во внутреннее ухо, что может привести к нарушению чувства равновесия и глухоте.Профилактика острого воспаления среднего уха включает прежде всего меры снижения частоты заболеваний верхних дыхательных путей: закаливание организма, занятия спортом. Следует принимать в пищу больше цитрусовых, плодов шиповника и боярышника. Полезен будет и виноград сладких сортов.При хроническом и остром отите применяют настой зверобоя внутрь. Настой зверобоя: 3 столовых ложки измельченной травы зверобоя заливают 250 мл кипятка, настаивают 2 часа и принимают по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.При остром гнойном отите нужно регулярно прочищать наружный проход ватным тампоном, обильно смоченным свежим соком из листьев подорожника. Имейте ввиду, что вводить тампон глубоко нельзя!Следует регулярно промывать наружный слуховой проход ватным тампоном, обильно смоченным настоем цветков ромашки аптечной. 1 чайную ложку сухих цветков залить стаканом крутого кипятка, настоять 15–20 минут, процедить.После тщательного очищения наружного ушного прохода от отделяемого гноя можно поставить в ухо марлевые или ватные фитилечки (турундочки) со свежеотжатым соком черемши (медвежьего лука).При остром среднем отите следует несколько раз в день закапывать в ухо по 3–4 капли теплого настоя цветков ромашки аптечной. 1 чайную ложку сухих цветков залить стаканом крутого кипятка, настоять 15–20 минут, процедить.Один раз в день на 2–3 часа ставить в наружный проход уха фитилечки с маслом грецкого ореха или маслом прополиса. Не проталкивайте фитилечки глубоко в слуховой проход – это очень опасно!Можно вводить в наружный ушной проход фитилечки, пропитанные 20 %-й настойкой прополиса (аптечный препарат), 2 раза в день по 30–40 минут. Средство хорошо прогревает, подавляет инфекцию и снимает явления воспаления. Курс лечения – 1–2 недели.Чтобы унять боль, нужно ставить в наружный слуховой проход (не глубоко) турунды с миндальным маслом.Приготовить сбор: трава мяты перечной – 3 части, листья лаванды косовидной – 3 части, корень дудника лесного – 3 части, трава донника лекарственного – 2 части, трава будры плющевидной – 1 часть. 4 столовые ложки сухой смеси залить стаканом крутого кипятка, настаивать в закрытой посуде примерно час, профильтровать настой через несколько слоев стерильной (!) марли. В больное ухо закладывать ватные или марлевые турунды, смоченные теплым настоем. Держать турунды по 30 минут 3 раза в день.Может пригодиться сбор: трава зверобоя продырявленного – 1 часть, почки березы белой – 1 часть, корень герани розовой – 1 часть. 1 столовую ложку сухой смеси залить 100 мл крутого кипятка, настоять в закрытой посуде примерно полчаса, профильтровать через несколько слоев стерильной (!) марли. Закапывать этот теплый настой в больное ухо несколько раз в день по 5–6 капель. Можно закладывать ватные или марлевые тампончики, смоченные настоем.При гнойном отите, воспалении среднего уха принимать мумие по 0,2 г 2 раза в день 20 дней. Через 5–7 дней сеанс повторить. Один курс лечения содержит 2 сеанса. Мумие перед приемом желательно разводить в жидкости (чай, молоко, сок).При гнойном отите делают 10 %-й водный раствор мумие: 10 г мумие растворить в 100 г кипяченой воды. Закапывать раствор, подогретый до температуры тела один раз в сутки. После закапывания сделать спиртовый компресс.