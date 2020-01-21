ТОП-8 лечебных растений для здоровья зубов

Для сиятельной и здоровой улыбки есть восемь отличных фитопомощников – растений, которые помогут сохранить здоровье зубов и десен.Стоит знать, что практически все магазинные средства по уходу за зубами содержат лаурилсульфат натрия и алкоголь. Эти составляющие медленно, но уверенно разрушают зубы. Поэтому производители вынуждены заменять вредные химические вещества натуральными травами. Эксперты давно пришли к выводу, что положительный эффект от них не хуже. Многие лечебные травы активно препятствуют размножению бактерий и снимают воспаления десен.Алоэ вераЕсли во рту есть ранки или воспаление вам поможет бороться с ними алоэ, сок которого богат витамином Е. Именно этот компонент способствует быстрому заживлению ран – достаточно просто смазать место воспаления соком растения.ГвоздикаЭто лечебное растение замечательно поможет снять боль в деснах и зубах. Можно пользоваться гвоздичным эфирным маслом. А бывает достаточно разжевать гвоздику и подождать 15 минут.Масло чайного дереваДостаточно добавить в 1 стакан теплой воды каплю масла и прополоскать ею рот. Так можно снять боль и воспаление. А еще эфирное масло чайного дерева успешно используют для отбеливания зубов.КалендулаДля укрепления десен рекомендуется полоскать рот отваром календулы. После таких процедур зубы становятся крепкими, перестают болеть.НимПорошок дерева ним производители часто добавляют в самые качественные зубные пасты, чтобы устранить неприятный запах изо рта и отбелить зубы.МятаЭто еще одно эффективно средство для борьбы с неприятным запахом, которое к тому же еще и обладает антисептическим действием. Хорошо использовать эфирное масло мяты.ШалфейЛечебная трава предназначена для лечения десен и полости рта. А если полоскать настоем шалфея больное горло, можно быстро победить ангину и тонзиллит.МирраЭто чудодейственное растение превосходно справляется с язвочками во рту. Его часто используют при заболеваниях десен.