Новая супердиета: минус 20 килограмм без вреда для здоровья
Сейчас набирает обороты популярности новая революционная диета Магги (никакого отношения ее авторы не имеют к известным кубикам куриного бульона) – при ней не надо считать калории, взвешивать продукты и измерять порции, готовить сложные блюда и можно употреблять соль, различные приправы, лук, чеснок.
А вот к минусам этой диеты можно отнести исключительную скрупулезность — придется точно и строго соблюдать режим питания: продукты нельзя заменять на аналоги, время приема пищи должно быть строго постоянным. Просто в начале диеты сами себе установите время завтрака, обеда и ужина (перекусы запрещены) — это время нужно будет строго соблюдать в течение всей диеты (исключены завтраки в будни в 8.00,а в выходные в 11.00).
А вот пить можно все, что любите, не запрещен сахар. Чтобы достичь лучшего результата, стоит увеличить количество чистой питьевой воды.
Первая неделя
Понедельник
Завтрак: 2 сваренные вкрутую, яйца, 1/2 грейпфрута.
Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: или яблоки, или груши, или киви, или апельсины.
Ужин: отварное или запеченное любое мясо (кроме баранины),
Вторник
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина.
Обед: любая порция куриного мяса в любом виде (в том числе жареного).
Ужин: 2 вареных вкрутую яйца, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, 1 апельсин, тост из зернового хлеба
Среда
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 грейпфрута.
Обед: тост из зернового хлеба, нежирный сыр, салат из помидоров.
Ужин: отварное или запеченное любое мясо, (кроме баранины).
Четверг
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина.
Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: или яблоки, или груши, или киви, или апельсины.
Ужин: сваренные вкрутую 2 яйца, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо.
Пятница
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 грейпфрута.
Обед: сваренные всмятку 2 яйца, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки.
Ужин: 1 грейпфрут, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, белая рыба (вареная, запеченная или жареная).
Суббота
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина.
Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: или яблоки, или груши, или киви, или апельсины.
Ужин: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жаренное или запеченное.
Воскресенье
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 грейпфрута.
Обед: курица, отварная или жареная, салат из помидоров, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки, один апельсин
Ужин: овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки
Вторая неделя
Понедельник
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина
Обед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченное.
Ужин: 1 грейпфрут, 2 яйца всмятку, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца
Вторник
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2грейпфрута.
Обед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жаренное или запеченное.
Ужин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмятку.
Среда
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? апельсина.
Обед: салат из огурцов и любое нежирное мясо, жаренное или запеченное.
Ужин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмятку.
Четверг
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? грейпфрута.
Обед: 2 яйца всмятку, нежирный сыр, овощи на пару (морковь и горошек либо стручковая фасоль и кабачки).
Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца .
Пятница
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? апельсина.
Обед: рыба (любая, приготовленная любым способом, в любом количестве)
Ужин: 2 яйца всмятку.
Суббота
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? грейпфрута.
Обед: отварное нежирное мясо, помидоры, апельсин.
Ужин: фруктовый салат (дыня, мандарин, персик, апельсин и яблоко)
Воскресенье
Завтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? апельсина.
Обед: салат из помидоров, приготовленные на пару кабачки и стручковая фасоль, курица, 1 грейпфрут
Ужин: салат из помидоров, морковка и зеленый горошек, приготовленные на пару, курица, 1 грейпфрут.
Третья неделя
Понедельник
На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)
Вторник
На завтрак, обед и ужин — сырые или отварные овощи (кроме картофеля)
Среда
На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)
Четверг
На завтрак, обед и ужин — рыба в любом количестве, зеленый салат или капуста, овощи (кроме картофеля)
Пятница
На завтрак, обед и ужин — нежирное вареное или жареное мясо или курицу, вареные овощи(кроме картофеля)
Суббота
На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)
Воскресенье
На завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)
Четвертая неделя
Понедельник
Следует распределить на три приема пищи: одну куриную грудку, 1 банку консервированного тунца, 4 огурца, 4 помидора, 1 тост из зернового хлеба, 1 грейпфрут.
Вторник
Следует распределить на три приема пищи: 4 ломтика нежирного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост из зернового хлеба, 1 апельсин, 1 яблоко.
Среда
Следует распределить на три приема пищи: 1 ст.л. творога, 200 г нежирного сыра, вареные овощи (кроме картофеля), 2-3 огурца, 2 помидора, 1 апельсин.
Четверг
Следует распределить на три приема пищи: 1 куриную грудку, 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут.
Пятница
Следует распределить на три приема пищи: 2 сваренных вкрутую яйца, 3 помидора, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец) и 1 грейпфрут.
Суббота
Следует распределить на три приема пищи: 2 вареные куриные грудки, 100 г нежирного творога, 2 огурца, 2 помидора, 1 стакан простокваши, 1 апельсин.
Воскресенье
Следует распределить на три приема пищи: 2 ст.л. нежирного творога, 1 банку консервированного тунца, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост из зернового хлеба, вареные овощи (кроме картофеля) и 1 грейпфрут.
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