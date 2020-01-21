Новая супердиета: минус 20 килограмм без вреда для здоровья

Самая популярная диета Магги помогает за месяц сбросить 20 кг, не считая калорий и не готовя сложные блюда.Сейчас набирает обороты популярности новая революционная диета Магги (никакого отношения ее авторы не имеют к известным кубикам куриного бульона) – при ней не надо считать калории, взвешивать продукты и измерять порции, готовить сложные блюда и можно употреблять соль, различные приправы, лук, чеснок.А вот к минусам этой диеты можно отнести исключительную скрупулезность — придется точно и строго соблюдать режим питания: продукты нельзя заменять на аналоги, время приема пищи должно быть строго постоянным. Просто в начале диеты сами себе установите время завтрака, обеда и ужина (перекусы запрещены) — это время нужно будет строго соблюдать в течение всей диеты (исключены завтраки в будни в 8.00,а в выходные в 11.00).А вот пить можно все, что любите, не запрещен сахар. Чтобы достичь лучшего результата, стоит увеличить количество чистой питьевой воды.Первая неделяПонедельникЗавтрак: 2 сваренные вкрутую, яйца, 1/2 грейпфрута.Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: или яблоки, или груши, или киви, или апельсины.Ужин: отварное или запеченное любое мясо (кроме баранины),ВторникЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина.Обед: любая порция куриного мяса в любом виде (в том числе жареного).Ужин: 2 вареных вкрутую яйца, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, 1 апельсин, тост из зернового хлебаСредаЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 грейпфрута.Обед: тост из зернового хлеба, нежирный сыр, салат из помидоров.Ужин: отварное или запеченное любое мясо, (кроме баранины).ЧетвергЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина.Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: или яблоки, или груши, или киви, или апельсины.Ужин: сваренные вкрутую 2 яйца, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо.ПятницаЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 грейпфрута.Обед: сваренные всмятку 2 яйца, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки.Ужин: 1 грейпфрут, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, белая рыба (вареная, запеченная или жареная).СубботаЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсина.Обед: фрукты в любом количестве, но только один вид: или яблоки, или груши, или киви, или апельсины.Ужин: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жаренное или запеченное.ВоскресеньеЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 грейпфрута.Обед: курица, отварная или жареная, салат из помидоров, овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачки, один апельсинУжин: овощи на пару на выбор: морковь и зеленый горошек либо стручковая фасоль и кабачкиВторая неделяПонедельникЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2 апельсинаОбед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жареное или запеченное.Ужин: 1 грейпфрут, 2 яйца всмятку, салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перцаВторникЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, 1/2грейпфрута.Обед: салат из моркови, помидоров, огурцов и сладкого перца, любое нежирное мясо, жаренное или запеченное.Ужин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмятку.СредаЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? апельсина.Обед: салат из огурцов и любое нежирное мясо, жаренное или запеченное.Ужин: 1 грейпфрут и 2 яйца всмятку.ЧетвергЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? грейпфрута.Обед: 2 яйца всмятку, нежирный сыр, овощи на пару (морковь и горошек либо стручковая фасоль и кабачки).Ужин: 2 сваренных вкрутую яйца .ПятницаЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? апельсина.Обед: рыба (любая, приготовленная любым способом, в любом количестве)Ужин: 2 яйца всмятку.СубботаЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? грейпфрута.Обед: отварное нежирное мясо, помидоры, апельсин.Ужин: фруктовый салат (дыня, мандарин, персик, апельсин и яблоко)ВоскресеньеЗавтрак: сваренные вкрутую 2 яйца, ? апельсина.Обед: салат из помидоров, приготовленные на пару кабачки и стручковая фасоль, курица, 1 грейпфрутУжин: салат из помидоров, морковка и зеленый горошек, приготовленные на пару, курица, 1 грейпфрут.Третья неделяПонедельникНа завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)ВторникНа завтрак, обед и ужин — сырые или отварные овощи (кроме картофеля)СредаНа завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)ЧетвергНа завтрак, обед и ужин — рыба в любом количестве, зеленый салат или капуста, овощи (кроме картофеля)ПятницаНа завтрак, обед и ужин — нежирное вареное или жареное мясо или курицу, вареные овощи(кроме картофеля)СубботаНа завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)ВоскресеньеНа завтрак, обед и ужин — любые фрукты (кроме бананов и винограда)Четвертая неделяПонедельникСледует распределить на три приема пищи: одну куриную грудку, 1 банку консервированного тунца, 4 огурца, 4 помидора, 1 тост из зернового хлеба, 1 грейпфрут.ВторникСледует распределить на три приема пищи: 4 ломтика нежирного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост из зернового хлеба, 1 апельсин, 1 яблоко.СредаСледует распределить на три приема пищи: 1 ст.л. творога, 200 г нежирного сыра, вареные овощи (кроме картофеля), 2-3 огурца, 2 помидора, 1 апельсин.ЧетвергСледует распределить на три приема пищи: 1 куриную грудку, 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут.ПятницаСледует распределить на три приема пищи: 2 сваренных вкрутую яйца, 3 помидора, салат (помидоры, огурцы, морковь, перец) и 1 грейпфрут.СубботаСледует распределить на три приема пищи: 2 вареные куриные грудки, 100 г нежирного творога, 2 огурца, 2 помидора, 1 стакан простокваши, 1 апельсин.ВоскресеньеСледует распределить на три приема пищи: 2 ст.л. нежирного творога, 1 банку консервированного тунца, 2 огурца, 2 помидора, 1 тост из зернового хлеба, вареные овощи (кроме картофеля) и 1 грейпфрут.