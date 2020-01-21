Как сохранить вес после похудения

Не настолько трудно похудеть, насколько после удержать вес.

Специалисты рекомендуют употреблять некоторые бобовые культуры, которые помогут не набрать обратно лишние килограммы.

Самый сложный момент для тех, кто худеет с помощью диет, — это удержать вес после прекращения ограничений в еде. Новое исследование показало, что использовать в качестве перекусов фасоль, чечевицу и нут поможет сохранить стройность и снизить холестерин в крови.

Опыты доказали, что употребление в пищу порции фасоли, гороха, нута или чечевицы в день приводит к потере веса у взрослых. В исследовании проводилось 21 клиническое испытание с участием 940 взрослых мужчин и женщин. Они потребляли около 130 граммов бобовых в сутки. Это привело к потере 0,75 кг веса в день.

Предыдущие исследования показали, что фасоль и нут имеют низкий гликемический индекс и являются отлично заменой животных или транс-жиров. Они снижают «плохой» холестерин на 5%.
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