Ученые раскрыли секрет того, как шоколад влияет на настроение

Возможно, что темный шоколад улучшает настроение.Употребление в пищу небольшого количества темного шоколада, улучшает настроение, усиливая ощущение спокойствия и удовлетворенности.К таким выводам пришли ученые из Технологического Университета Суинберна в Австралии.Ученых интересовало то, как содержащиеся в темном шоколаде полифенолы какао влияют на настроение и когнитивные функции 72 добровольцев мужского и женского пола в возрасте 40-65 лет. На протяжении 30 дней участникам ежедневно давали шоколадный напиток с различным содержанием полифенолов (от 0 до 500 мг).В итоге улучшений когнитивных функций зафиксировано не было, однако настроение испытуемых менялось в лучшую сторону. Так, те, кто выпивал шоколадный напиток с 500 мг полифенолов в день, ощущали себя более спокойными и удовлетворенными жизнью на протяжении всего периода исследования.Стоит отметить, что участники сами оценивали свое настроение по специальной шкале до начала и после окончания эксперимента. Исследователи признают, что подобную самооценку вряд ли можно считать самым надежным способом измерения настроения. Также ученые подчеркивают, что исследование все же не доказывает однозначное наличие причинно-следственной связи между приемом полифенолов и настроением.По их мнению, нельзя сказать наверняка, что именно темный шоколад был причиной улучшения настроения. Возможно, что участники чувствовали себя более счастливыми просто потому, что им разрешалось потреблять продукт, приносивший удовольствие. Эксперты напоминают, что чрезмерное употребление шоколада — вредно. Меньше всего пользы для здоровья приносит белый шоколад, в котором содержится крайне мало.