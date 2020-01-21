Как легко и быстро отбелить зубы дома

Британские стоматологи уверены, что отбелить зубы можно и самим в домашних условиях.Все больше людей следят за зубами и стараются добиться белоснежной голливудской улыбки. Но, оказывается, есть несколько способов сделать зубки белыми, не обращаясь за помощью к стоматологам. Стоматологи признаются, что процедура и впрямь набирает популярность.По мнению доктора Мервина Друяна из Лондонского Центра косметической стоматологии, важно, чтобы белизна зубов была натуральной, то есть по цвету примерно соответствовала белизне белка глаза. Британские стоматологи уверены, что отбелить улыбку можно и самим в домашних условиях.10 способов отбелить зубы в домашних условиях:1. Чистить содойДа, обычно содой вы отчищаете чайник и ложки. Но нет ничего страшного в том, чтобы переставить баночку с содой в ванную комнату. Соду добавляют в большинство зубных паст, ведь она и есть тот самый природный отбеливатель.«Смешайте четверть чайной ложки соды с водой и обмакните в этот состав зубную щетку», — советует стоматолог доктор Ричард Маркес. Можно так же добавлять соду в дешевый зубной порошок. Сода постепенно поможет отбелить зубы довольно бережно.2. Есть клубнику и яблокиЯблоки — известный способ очистить зубы, когда зубная щетка недоступна. Но, казалось бы, клубнику и от футболки-то не отстирать, если вдруг испачкаешься, неужели зубы не станут от нее красноватыми? Оказывается, клубника содержит яблочную кислоту, которая помогает естественным способом отбеливать зубы. Но есть одно важное замечание! Клубнику нужно просто есть. Ни в коем случае не оставляйте клубнику на зубах, ведь ее кислота при длительном воздействии может повредить зубную эмаль.3. Полоскать соленой водойСоленая вода ухаживает за деснами, ведь соль — это естественная антибактериальная среда. Кроме того, если размешать чайную ложку соли в стакане теплой кипяченой воды, охладить ее и использовать для полосканий полости рта, можно заметить, как постепенно зубная эмаль станет белее.4. Следить за цветомБелые продукты делают ваши зубы белее. Внесите в рацион рис, рыбу, курицу. А вот яркие цветные продукты, такие как черника, морковка, свекла, только «покрасят» зубную эмаль. Кстати, после красного вина, бальзамического уксуса и кофе нужно обязательно полоскать рот, ведь эти напитки окрашивают зубы, не позволяя вам отбелить свою улыбку (или пить их можно через соломинку, чтобы напитки не соприкасались с зубами).5. Электрические щеткиЭто не реклама, но стоматологи заявляют, что электрическая щетка удаляет на 70 процентов больше налета и чистит правильнее, чем обычная, ручная. Следовательно, с такой щеткой и белозубой улыбки добиться будет проще.6. Сырная терапияНе бутерброд с гаудой, конечно, а твердый сыр действительно имеет такую структуру, которая способна счистить налет с поверхности зубов. Кроме того, в сыре много кальция, который сделает зубы крепкими. По этой же причине врачи советуют пить молоко.7. Кокосовое маслоНалет на эмали часто появляется из-за того, чтобы зубы окрашивают продукты, которые мы едим. Доктор Маркес предлагает полоскать зубы кокосовым маслом (достаточно столовой ложки на одну процедуру). Масло предохраняет эмаль от окрашивания и прилипания мельчайших частичек цветных продуктов, а еще кокосовое масло удаляет бактерии с поверхности зубов и десен.8. Продукты-веникЕсть такая еда, которая может выполнить функцию чистящей губки — например, поп-корн с его грубыми краями здорово очищает зубы. При условии только, что поп-корн не сладкий, и вы после него прополощете зубы.9. Жевательная резинкаРекламные ролики рекомендуют жевать жвачку после еды не просто так. Она способна механически удалить лишний «мусор» и стимулировать слюноотделение, которое нейтрализует кислоту после еды. Кислоты меньше, мусора меньше — зубы чище. Только вот выбирать жвачку нужно без сахара и жевать недолго. Очень часто мы отчищаем зубы, но забываем про область между зубов. Она остается темнее самих зубов, и улыбка выглядит небезупречно. В борьбе за абсолютную чистоту поможет зубная нитка, которой стоит обрабатывать область между зубами, чтобы улыбка была яркой.10. Не забывать про языкЗубы почистили, а язык не стали? Ведь именно на нем могут задержаться все остатки пищи, в том числе и от красящих продуктов и напитков. А уж язык-то до зубов эти «краски» донесет с легкостью. Так что обязательно чистите язык вместе с зубами.