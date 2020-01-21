Как распознать и победить стресс

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Накапливаясь, стрессы превращаются в пресс, который можно удержать только с большим трудом.Стресс-менеджеры говорят, что современный человек варится в так называемом котле из множества стресс-факторов.Вариантов выбраться из него три: уменьшить тот или иной фактор, исключить его или поменять к нему отношение, тем самым перестав тратить свои время и силы на пути к тому, что действительно важно, — своей цели. Подумайте, какие незначительные стрессоры, отравляющие жизнь, вы можете устранить или ослабить. Каждый из них может казаться мелочью, но, накапливаясь, они превращаются в пресс, отнимающий энергию, которую можно было бы направить на важные дела или действительно сложную ситуацию.1. Химический стресс: недостаточное потребление воды, неправильное питание, нехватка витаминов и питательных элементов, загрязнение воздуха и жидкости. Эти факторы не просто делают хуже цвет лица или заставляют волосы выпадать. Человек с химическим стрессом хуже переносит нагрузки, медленнее соображает, принимает неверные решения. А значит, становится гораздо менее эффективным на пути к намеченному. Объяснять, как важно принимать витамины и правильно питаться, не будем — это и так понятно. Также у вас на рабочем столе всегда должна стоять открытая полная бутылка воды. Во время презентаций, совещаний, любых других волнительных моментов вы должны пить больше, чем обычно — когда вы нервничаете, организм быстрее обезвоживается.2. Физический стресс: недостаточное количество нагрузок, переедание, неправильная осанка, поверхностное дыхание. Плохо обустроенное рабочее место выделяют уже как самостоятельный фактор, приводящий к серьезному стрессу. Если у вас есть возможность сделать его уютным, комфортным и эргономичным, то вы автоматически становитесь более эффективным.Отдельно скажем насчет осанки. От состояния позвоночника зависят все остальные органы и системы, а также настроение. Поэтому очень важно при сидячей работе каждые 45 минут (если будет нужно, даже ставьте ради этого будильник) вставать, разминаться, выпрямляться, потягиваться, делать наклоны, простейшие упражнения из йоги.Теперь по поводу дыхания. В стрессе оно из глубокого становится поверхностным, и со временем это превращается в привычку. В итоге нам нужно себе напоминать, как правильно дышать. Делается это с помощью методики глубоких вдохов животом. Одну руку положите на живот, вторую — на грудь, и дышите так, чтобы поднималась первая, а не вторая. Дыхание при этом замедляется, успокаивается, а значит, успокаиваетесь и вы. Начинают спокойнее работать химические и гормональные процессы в организме. Таким образом надо сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, повторяя методику каждый час.3. Экологический: переизбыток освещения и шума. Естественно, эта проблема особо актуальна для больших городов, а ведь именно туда стремятся в погоне за успехом. Этот вид стресса сильно действует на мозг. Дело в том, что у человека тело за 50 тыс. лет почти не изменилось, а вот большинству технических средств всего 20—30 лет от роду. Наш мозг к ним еще не привык, и мы инстинктивно реагируем на все входящие сигналы с той тревогой, с которой реагируем на опасность. Все, что нам кажется безобидным (резкий шум, звонящий телефон и т. д.), на самом деле сильно повышает напряжение. Тут стоит задача научиться все это регулировать, ведь давно доказано: даже во сне мозг современного человека отвыкает быть спокойным. Поэтому так важно побольше бывать в тихих местах, приводя нервную систему в порядок. Следите, как отходите ко сну: сидение до упора в интернете и просмотр ТВ на ночь — прекрасные способы поддерживать примерно тот же уровень стресса, как и на тяжелой работе. Лучше почитайте книгу, тихо посидите в кресле, вспомните что-то хорошее. В идеале заняться медитацией, чтобы переключить мозг с активных волн на спокойные.4. Поведенческий стресс: злоупотребление алкоголем, сигаретами, а также перфекционизм, медлительность, трудоголизм, неорганизованность, комплекс отличника. Если вам свойственно что-то из перечисленного, значит, вы подвергаетесь влиянию стресс-фактора, который мешает быть эффективным, трудоспособным, а также сильно влияет на здоровье. Тот случай, когда вы сами держите себя в стрессе и напряжении.5. Эмоциональный — то, что мы обычно и называем стрессом: сильные эмоциональные реакции, конфликты, тревоги, напряженность, страхи, волнения, связанные с неудачами и успехами, прошлые травмы и т. д. Важно помнить, что эти «видимые» стрессы могут быть последней каплей в котле стрессоров, в котором вы варитесь, последней соломинкой, которая «ломает хребет верблюду».В психологии есть немало способов справиться с эмоциональными сложностями. Проводили даже такой эксперимент: в течение месяца добровольцев просили выполнять упражнения, стимулирующие положительные эмоции. Каждый день они делились с кем-то из своего окружения приятной новостью; по 20 минут в день они занимались физическими упражнениями; по 2 минуты в день они улыбались себе в зеркало, тренируя мышцы счастья (а еще лучше улыбаться и смеяться по-настоящему, читая смешные книги, пересматривая комедии и общаясь в душевной компании); 10 минут в день у них был аутотренинг по полной релаксации; на 3-й неделе они по полчаса в день занимались любимым делом; на 4-й неделе они стали каждый вечер ходить на танцы. После повторного сканирования их мозга оказалось, что характер его активности очень изменился: кривая функции счастья резко поползла вверх.