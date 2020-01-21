Какие продукты надо есть для профилактики онкозаболеваний

Топ-8 продуктов для профилактики рака.Правильное питание – очень важный фактор для профилактики онкологических заболеваний.Некоторые продукты способны предотвратить образование опухолей благодаря содержанию полезных микроэлементов.Они способны нейтрализовать канцерогенные вещества или уменьшить их влияние на организм. Обязательно включай в рацион «рекордсменов» по содержанию «антираковых» веществ.1. АнанасЭтот вкусный фрукт стимулирует деятельность кишечника, очищает кровь, улучшает иммунитет – и обладает отличными противораковыми свойствами.2. ВиноградКрасный и черный виноград содержат много биофлавоноидов – сильнодействующих антиоксидантов, способных предотвратить образование опухолей. А благодаря веществу ресвератролу – и остановить их развитие. Это вещество содержится в большом количестве в кожуре и косточках. Есть оно также в концентрированном соке и натуральном красном вине. Особенно действенно «работает» виноград против рака желудка.3. ГрейпфрутЭтот кислый фрукт лишь немного уступает помидорам по процентному содержанию мощного антиоксиданта ликопена. Обрати внимание: чем краснее мякоть грейпфрута, тем больше в нем ликопена.4. Оливковое маслоУченые задумались: почему жительницы Средиземноморья реже других женщин болеют раком груди? Оказалось, дело во многом в олеиновой кислоте, содержащейся в оливковом масле. А этот полезный компонент в этих местах используется в большинстве блюд!5. ПомидорыПротивоопухолевые свойства томатов связаны с содержащимся в них ликопеном. Это вещество – антиоксидант, который, как считают ученые, превосходит по эффективности даже витамин А и бета-каротин.6. СвеклаКрасная свекла содержит витамин С, помогающий поддерживать иммунную систему, и бетаин, нормализующий работу печени. Кроме того, в свекле много магния, который борется с раковыми клетками.7. Кресс-салатПоражению клеток способствует вещество фенитил изотиоцианат. Оно приводит к особым изменениям в клетках крови, позволяющих блокировать опухоль.8. Хлеб с отрубямиХлеб с отрубями обладает чудесной способностью выводить лишнее. Он полностью удовлетворяет потребности организма в клетчатке и пищевых волокнах, обладает способностью связывать канцерогены.