Пять веских причин отказаться от глютена
Глютен — это группа особых белков, которые содержатся в злаковых. Часто можно встретить и другое название глютена — клейковина. В последнее время сторонники правильного питания и здорового образа жизни пропагандируют отказ от глютена. По их мнению, это вещество пагубно влияет на здоровье человека.
Эта точка зрения не лишена основания, но при этом большинство диетологов и врачей не настроены так радикально. Они считают, что исключить глютен из рациона необходимо лишь тем, кто страдает непереносимостью этого вещества.
Эксперты решили разобраться, кому на самом деле стоит отказаться от глютена и к каким последствиям для организма это может привести.
Белок клейковины или глютен содержится в большинстве растительных продуктов: пшенице, ржи, овсе, ячмене. Глютен также можно обнаружить в крахмале.
Глютен активно используют в пищевой промышленности. Если добавить его в тесто, то оно станет эластичным и тягучим. Выпечка в результате получится мягкой и нежной. Сегодня глютен добавляют не только в хлебобулочные изделия. Клейковина содержится в мясных и молочных продуктах.
Сам по себе глютен не вредит организму. Исключение составляют люди, которые страдают от целиакии — так называют непереносимость глютена. Если они употребляют в пищу продукты, в которых содержится глютен, то в скором времени замечают ухудшения самочувствия: проблемы с пищеварительной системой, кожей, иммунитетом. Правда, диетологи спешат успокоить: целиакия встречается всего лишь у 1-1,5% населения земли.
Моду на глютен скорее ввели звезды и медийные личности, которые объявили клейковину одним из главных врагов человечества.
Преимущества отказа от глютена
Рассказываем, как улучшится ваше самочувствие, если вы откажитесь от глютена.
Пищеварение нормализуется
У больных целиакией воспалена и повреждена оболочка кишечника. В результате питательные вещества всасываются плохо, и в скором времени появляется их дефицит, который приводит к возникновению и развитию целого ряда заболеваний. Так, целиакия провоцирует усталость, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, остеопороз, поражение нервной системы и психические заболевания, нарушение репродуктивной функции.
Отказ от глютена помогает нормализовать работу пищеварительной системы и устранить неприятные симптомы.
Кожа улучшится
Часто причины акне и воспалений на коже следует искать внутри. Если вы страдаете от проблем с кожей, то в обязательном порядке стоит обратить внимание на свой рацион. Целиакия проявляет себя в том числе прыщами и угревой сыпью на лице. Это связано с нарушениями в микрофлоре кишечника, которые неизбежно проявляются на коже.
Отказ от глютена в данном случае поможет устранить проблему изнутри и заметно улучшит состояние кожи. Улучшить эффект поможет грамотный питьевой режим: пейте 1,5-2 литра воды в день.
Энергия будет бить ключом
От кишечника зависит многое. Самочувствие человека никогда не будет хорошим, если микрофлора кишечника нарушена и страдает. При целиакии отказ от глютена может вернуть жизненные силы и бодрость. Если вы заметили упадок сил, но при этом даете организму возможность полноценно отдохнуть, то присмотритесь к своему питанию. Возможно, дело в том, что вам не подходят глютеносодержащие продукты.
Вес начнет снижаться
Из-за проблем с пищеварением часто сложно похудеть. Вес не уходит, так как метаболизм замедлен. Здесь не помогут даже интенсивные тренировки, так как глютен раздражает кишечник и не дает ему нормально функционировать. В результате вес часто стоит или вовсе увеличивается.
Отказ от глютена и ревизия рациона помогут нормализовать вес, ускорить метаболизм и добиться успехов в коррекции фигуры.
Иммунитет повысится
Целиакия заметно влияет на иммунитет человека. Если ваш организм не переносит глютен, но при этом систематически его получает, в скором времени его внутренние ресурсы начнут истощаться. Человек будет чувствовать постоянную усталость и станет уязвимым для вирусных и инфекционных заболеваний.
Правильное питание и отказ от глютеносодержащих продуктов исправят ситуацию. Налегайте на нежирное мясо и птицу, морепродукты и рыбу, овощи и фрукты. Эти продукты помогут разнообразить рацион и получить достаточное количество витаминов, но при этом не будут раздражать кишечник и провоцировать воспаления.
Вывод
Не спешите следовать всем без исключения модным трендам. Действительно, безглютеновая диета как никогда популярна, но это не значит, что вам стоит слепо отказываться от глютена и скорее корректировать свой рацион. Если вы не страдаете целиакией, отказ от глютена, напротив, может негативно повлиять на здоровье. В злаковых содержится клетчатка, пищевые волокна и витамины, которые необходимы организму для здоровья.
Следите за здоровьем кишечника и грамотно реагируйте на сигналы организма. Не поддавайтесь модным течениям, а выбирайте лишь те тенденции, которые принесут вашему организму пользу и здоровье.
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