Пять веских причин отказаться от глютена

Преимущества очевидны.Глютен — это группа особых белков, которые содержатся в злаковых. Часто можно встретить и другое название глютена — клейковина. В последнее время сторонники правильного питания и здорового образа жизни пропагандируют отказ от глютена. По их мнению, это вещество пагубно влияет на здоровье человека.Эта точка зрения не лишена основания, но при этом большинство диетологов и врачей не настроены так радикально. Они считают, что исключить глютен из рациона необходимо лишь тем, кто страдает непереносимостью этого вещества.Эксперты решили разобраться, кому на самом деле стоит отказаться от глютена и к каким последствиям для организма это может привести.Белок клейковины или глютен содержится в большинстве растительных продуктов: пшенице, ржи, овсе, ячмене. Глютен также можно обнаружить в крахмале.Глютен активно используют в пищевой промышленности. Если добавить его в тесто, то оно станет эластичным и тягучим. Выпечка в результате получится мягкой и нежной. Сегодня глютен добавляют не только в хлебобулочные изделия. Клейковина содержится в мясных и молочных продуктах.Сам по себе глютен не вредит организму. Исключение составляют люди, которые страдают от целиакии — так называют непереносимость глютена. Если они употребляют в пищу продукты, в которых содержится глютен, то в скором времени замечают ухудшения самочувствия: проблемы с пищеварительной системой, кожей, иммунитетом. Правда, диетологи спешат успокоить: целиакия встречается всего лишь у 1-1,5% населения земли.Моду на глютен скорее ввели звезды и медийные личности, которые объявили клейковину одним из главных врагов человечества.Преимущества отказа от глютенаРассказываем, как улучшится ваше самочувствие, если вы откажитесь от глютена.Пищеварение нормализуетсяУ больных целиакией воспалена и повреждена оболочка кишечника. В результате питательные вещества всасываются плохо, и в скором времени появляется их дефицит, который приводит к возникновению и развитию целого ряда заболеваний. Так, целиакия провоцирует усталость, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания, остеопороз, поражение нервной системы и психические заболевания, нарушение репродуктивной функции.Отказ от глютена помогает нормализовать работу пищеварительной системы и устранить неприятные симптомы.Кожа улучшитсяЧасто причины акне и воспалений на коже следует искать внутри. Если вы страдаете от проблем с кожей, то в обязательном порядке стоит обратить внимание на свой рацион. Целиакия проявляет себя в том числе прыщами и угревой сыпью на лице. Это связано с нарушениями в микрофлоре кишечника, которые неизбежно проявляются на коже.Отказ от глютена в данном случае поможет устранить проблему изнутри и заметно улучшит состояние кожи. Улучшить эффект поможет грамотный питьевой режим: пейте 1,5-2 литра воды в день.Энергия будет бить ключомОт кишечника зависит многое. Самочувствие человека никогда не будет хорошим, если микрофлора кишечника нарушена и страдает. При целиакии отказ от глютена может вернуть жизненные силы и бодрость. Если вы заметили упадок сил, но при этом даете организму возможность полноценно отдохнуть, то присмотритесь к своему питанию. Возможно, дело в том, что вам не подходят глютеносодержащие продукты.Вес начнет снижатьсяИз-за проблем с пищеварением часто сложно похудеть. Вес не уходит, так как метаболизм замедлен. Здесь не помогут даже интенсивные тренировки, так как глютен раздражает кишечник и не дает ему нормально функционировать. В результате вес часто стоит или вовсе увеличивается.Отказ от глютена и ревизия рациона помогут нормализовать вес, ускорить метаболизм и добиться успехов в коррекции фигуры.Иммунитет повыситсяЦелиакия заметно влияет на иммунитет человека. Если ваш организм не переносит глютен, но при этом систематически его получает, в скором времени его внутренние ресурсы начнут истощаться. Человек будет чувствовать постоянную усталость и станет уязвимым для вирусных и инфекционных заболеваний.Правильное питание и отказ от глютеносодержащих продуктов исправят ситуацию. Налегайте на нежирное мясо и птицу, морепродукты и рыбу, овощи и фрукты. Эти продукты помогут разнообразить рацион и получить достаточное количество витаминов, но при этом не будут раздражать кишечник и провоцировать воспаления.ВыводНе спешите следовать всем без исключения модным трендам. Действительно, безглютеновая диета как никогда популярна, но это не значит, что вам стоит слепо отказываться от глютена и скорее корректировать свой рацион. Если вы не страдаете целиакией, отказ от глютена, напротив, может негативно повлиять на здоровье. В злаковых содержится клетчатка, пищевые волокна и витамины, которые необходимы организму для здоровья.Следите за здоровьем кишечника и грамотно реагируйте на сигналы организма. Не поддавайтесь модным течениям, а выбирайте лишь те тенденции, которые принесут вашему организму пользу и здоровье.