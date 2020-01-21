Молочные продукты помогут в борьбе с гриппом

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Молочная продукция поможет бороться с гриппом.Специалисты из Университета Джорджии подтвердили, что молочнокислые бактерии, содержащиеся в ферментированных (квашеных) овощах и молочных продуктах, проявляют лечебный и профилактический эффект в отношении бактериальных инфекционных заболеваний, а также сезонных вирусов. Лактобактерии оказались универсальной защитой против вирусов гриппа и простуды, отметили ученые.Вирусы гриппа известны своей способностью постоянно мутировать. Их разнообразие подталкивает ученых к поискам универсальных средств для лечения и профилактики гриппа. В этот раз американские исследователи изучали противовирусные свойства штамма молочнокислых бактерий Lactobacillus casei DK128 (DK128).Во время эксперимента его вводили мышам с вирусом гриппа типа А. При этом животные экспериментально заражались гриппом в таком объеме, что это грозило им смертью. Но получение лактобактерий не только помогло инфицированным мышам выжить, но и сделало их стройнее (грызуны теряли 10-12% веса).Подтвердился и профилактический эффект молочнокислых бактерий. По словам ученых, в легких тех животных, которые получали бактерии до инфицирования гриппом, было на 18% меньше вирусов, чем у контрольной группы.«Также у животных развивался вторичный иммунитет к вирусной инфекции, вызванной другими подтипами гриппа», — дополнительно сообщили авторы работы.