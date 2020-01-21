Медики объяснили, почему у детей может болеть голова

Родителям важно знать о возможных причинах головных болей у их детей.Чаще всего дети до 16 лет жалуются на боли в животе, а на втором месте среди всех видов боли, с которыми может столкнуться ребенок, стоит головная боль. И если в 3-4 года он уже может объяснить, где и что у него болит, то грудничок никак не расскажет родителям о том, что у него «раскалывается голова». Поэтому нужно внимательно относиться к самочувствию малыша и наблюдать за изменениями в его поведении, например, при головной боли дети до года могут вести себя чересчур возбужденно, плохо спать, часто срыгивать или вообще рвать, а также постоянно и без явных причин плакать.Основные причины головных болей у детей:Мигрень. Девочки чаще страдают от приступов головной боли, чем мальчики, об этом говорит статистика. Медики утверждают, что 36% девочек и 29% мальчиков имеют установленный диагноз — мигрень. В целом получается, что общее количество детей с мигренью составляет около 23%. Обычно с возрастом данное заболевание отступает, но бывает и так, что мучающийся с детства от периодической головной боли ребенок, страдает от нее в течение всей своей жизни.Головная боль напряжения. ей подвержены более 70% детей, в основном, школьников и студентов первого курса. Возникает она из-за морального перенапряжения, серьезных нагрузок и стрессов, связанных с учебой. Также, причиной головной боли напряжения может стать переходной возраст, сопровождающийся депрессиями.Патологии органов зрения. Напрягая глаза длительный отрезок времени, ребенок может ощутить головную боль. В таком случае врачи рекомендуют родителям с раннего детства прививать детям привычку — давать глазам отдыхать.Инфекционные и ЛОР-заболевания. Вирусные инфекции могут негативно повлиять на сосуды головного мозга, из-за чего у ребенка сразу же начнет болеть голова, особенно если у него и без того повышенное внутричерепное давление.Рак мозга. Это самое страшное заболевание, сопровождающееся головными болями. Дети с таким диагнозом жалуются на боли в голове после пробуждения. Такой вид головной боли носит стойкий характер и купировать его тяжело даже сильными обезболивающими. Дополнительным симптомом к головной боли при раке мозга является многократная рвота.В случае, если ваш ребенок часто жалуется на головные боли, не стоит откладывать визит к врачу в долгий ящик, тем более, что данный симптом может быть характерным для злокачественного новообразования в мозге.