Эти продукты могут предотвратить болезнь Альцгеймера
Как рассказывает известный диетолог Оксана Скиталинская, менее, чем на 5% эта болезнь обусловлена генами, все остальные причины – спорадические.
В то же время ученые доказали, что «пусковыми кнопками» могут быть следующие состояния:
?Возраст. Как указывает Скиталинская, с возрастом увеличивается риск многих болезней, не только Альцгеймера.
?Ожирение.
Диабет 2 типа.
Метаболический синдром – сочетание ожирения, высокого артериального давления крови, сахарного диабета и атеросклероза. По словам эксперта, каждый третий ее пациент имеет этот диагноз.
?Сердечно-сосудистые заболевания.
Высокий уровень холестерина.
Гипертония (высокое артериальное давление).
Воспаления независимо от локализации (носоглотки, суставов, десен и др).
?Синдром Дауна.
?Травма головного мозга.
?Курение.
Снижение эстрогенов (женских гормонов) после менопаузы.
Алюминиевое влияние. Диетолог призывает избегать присутствия алюминия в повседневной жизни, например, запекать пищу не в фольге, а в стеклянной огнеупорной посуде.
?Длительная депрессия и психологический стресс.
Оксана Скиталинская также рассказала, как можно предотвратить болезнь Альцгеймера.
Диета для мозга
По словам диетолога, такие продукты, как яйца (в частности, желтки), орехи (грецкие и фисташки – на первом месте), свежая листовая зелень, бобовые, омега-3 жирные кислоты рыбного и растительного происхождения, разноцветные ягоды, оливковое масло extra virgin, зерновые, квашеные овощи, кисломолочные продукты (кефир и йогурт нормальной жирности) – должны быть в ежедневном рационе.
В то же время эксперт советует избегать жареной пищи, маргарина и «легкого» масла, а также изделий с ними, конфет с кремовой помадкой, круассанов и рулетов длительного хранения.
Регулярные физические упражнения
Спорт – это не только средство для достижения красивого тела, но и защита мозга от потери памяти, говорит специалист.
Обучение мозга
Скиталинская рекомендует ежедневно тренировать мозг: учить наизусть слова, иностранные языки, осваивать новые навыки и тому подобное.
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