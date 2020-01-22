Эти продукты могут предотвратить болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера поражает головной мозг, во время заболевания снижаются умственные способности, в частности, ослабляется память.Как рассказывает известный диетолог Оксана Скиталинская, менее, чем на 5% эта болезнь обусловлена генами, все остальные причины – спорадические.В то же время ученые доказали, что «пусковыми кнопками» могут быть следующие состояния:?Возраст. Как указывает Скиталинская, с возрастом увеличивается риск многих болезней, не только Альцгеймера.?Ожирение.Диабет 2 типа.Метаболический синдром – сочетание ожирения, высокого артериального давления крови, сахарного диабета и атеросклероза. По словам эксперта, каждый третий ее пациент имеет этот диагноз.?Сердечно-сосудистые заболевания.Высокий уровень холестерина.Гипертония (высокое артериальное давление).Воспаления независимо от локализации (носоглотки, суставов, десен и др).?Синдром Дауна.?Травма головного мозга.?Курение.Снижение эстрогенов (женских гормонов) после менопаузы.Алюминиевое влияние. Диетолог призывает избегать присутствия алюминия в повседневной жизни, например, запекать пищу не в фольге, а в стеклянной огнеупорной посуде.?Длительная депрессия и психологический стресс.Оксана Скиталинская также рассказала, как можно предотвратить болезнь Альцгеймера.Диета для мозгаПо словам диетолога, такие продукты, как яйца (в частности, желтки), орехи (грецкие и фисташки – на первом месте), свежая листовая зелень, бобовые, омега-3 жирные кислоты рыбного и растительного происхождения, разноцветные ягоды, оливковое масло extra virgin, зерновые, квашеные овощи, кисломолочные продукты (кефир и йогурт нормальной жирности) – должны быть в ежедневном рационе.В то же время эксперт советует избегать жареной пищи, маргарина и «легкого» масла, а также изделий с ними, конфет с кремовой помадкой, круассанов и рулетов длительного хранения.Регулярные физические упражненияСпорт – это не только средство для достижения красивого тела, но и защита мозга от потери памяти, говорит специалист.Обучение мозгаСкиталинская рекомендует ежедневно тренировать мозг: учить наизусть слова, иностранные языки, осваивать новые навыки и тому подобное.