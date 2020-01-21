Лечение ОРВИ дома: названы пять главных ошибок

Терапевты объяснили, чего нельзя делать, подхватив ОРВИ.Зимой каждый второй взрослый подхватывает сезонные вирусы и страдает от неприятных симптомов. Чаще всего ОРВИ и даже более серьезное заболевание — грипп, люди предпочитают лечить в домашних условиях. Хорошо, когда они вызывают врача и следуют его рекомендациям, но в большинстве случаев — лечатся сами.Медики назвали пять главных ошибок в «домашнем» лечении ОРВИ, которые могут привести к осложнениям:1. Снижать температуру тела, которая еще не достигла отметки в 38,5 градусов. Врачи настоятельно не рекомендуют этого делать, потому как повышение температуры тела — это признак борьбы иммунной системы с вирусом, а если в этот момент вы выпьете жаропонижающее, то ослабите иммунитет своими же руками и он перестанет бороться.2. Прием антибиотиков. Сейчас люди считают себя слишком грамотными и, основываясь на рекламу по ТВ, отправляются в аптеку за антибиотиками каждый раз, когда симптомы ОРВИ их не покинули на 2-день болезни. На самом деле, пить антибиотики, которых врач не прописывал, опасно для здоровья и жизни в целом, а во многих случаях — в этом нет вообще необходимости. Помните, антибиотики назначает исключительно врач.3. Халатно относиться к своему здоровью до и после заражения сезонным вирусом. Иммунную систему нужно укреплять, а когда появились симптомы ОРВИ, гриппа или простуды — следует немедленно обратиться к терапевту и начинать лечение, но многие люди считают, что все само собой пройдет.4. Закрыться в четырех стенах и не вылезать из-под одеяла. Во время ОРВИ больному нужен свежий воздух, комфортная одежда и теплая чистая постель. Закрывать окна и кутаться в десять одеял нет смысла, так вирус никуда от вас не денется.5. Переносить ОРВИ «на ногах». Тот факт, что вы проглотили 5 таблеток с утра, еще не значит, что можно в таком состоянии идти на работу. Во-первых, вашему организму нужен покой и энергия для того, чтобы бороться с вирусом. Во-вторых, вы становитесь потенциально-опасным для общества, так как идете попросту его заражать.Старайтесь не допускать вышеперечисленных ошибок и лечите ОРВИ под присмотром профессионального доктора, тогда вы быстрее выздоровеете и избежите осложнений.