Эти признаки могут указывать на возникающие заболевания сердца

Кардиологи назвали симптомы, которые могут указывать на заболевание сердца.Сердце — самый важный орган, без которого человеческой жизни на Земле не существовало бы. Оно подает нам разнообразные сигналы, свидетельствующие о наличии некоторых нарушений, которые в перспективе, если ничего не изменить, могут привести к серьезным сердечным заболеваниям.Практически любой из недугов сердца рано или поздно приводит к приступу, так вот предупредить его может каждый из нас, если вовремя распознает «подсказки» от самого сердца.Эти симптомы заболеваний сердца категорически нельзя игнорировать:Сильное ощущение слабости. Пациенты кардиологических отделений неоднократно указывали на один и тот же симптом приближающегося сердечного приступа — дикая слабость, из-за которой даже перышко кажется таким тяжелым, что его не поднять.Одышка. Если человек имеет избыточный вес и одышка для него — нормальное явление, то в данном случае необходимость посещения кардиолога даже не обсуждается. А в случае резкого появления одышки даже во время спокойной ходьбы — к врачу нужно обратиться немедленно.Частые головокружения. Медики утверждают, что замедленное кровообращение провоцирует не только головокружение, но и инфаркт, так что списывать со счетов тот факт, что у вас за день несколько раз кружилась голова, не стоит.Боли в области сердца или под лопаткой с левой стороны. Нельзя не обращать внимание на болезненные ощущения в своем теле, а когда они еще и со стороны сердца — вообще нужно бить тревогу и поскорее обследоваться.Онемение левой руки или только пальцев на ней. Очень часто при заболеваниях сердца немеет левая рука и пальцы. Упускать из виду сей признак крайне нежелательно, так как по статистике — это верный симптом приближающегося сердечного приступа, к которому нужно быть готовым.Ученые утверждают, что от момента первых симптомов сердечных заболеваний до приступа может пройти аж целый месяц, поэтому у каждого есть возможность остановить этот разрушительный процесс и предупредить осложнения.