Медики назвали истинную причину цирроза печени

Проведено соответствующее исследование.Исследователи из Новосибирска пришли к выводу о том, что степень очистки спиртных напитков значительно влияет на риск развития цирроза печени. Употребление алкоголя плохого качества, даже в малых дозах способно провоцировать развитие опасного заболевания, отметили при этом специалисты.Ученые из НГУ проверили, с какой скоростью выводится из организма метиловый спирт, задействовав в своем исследовании единственный в России масс-спектрометр. Их работа показала: употребление алкоголя в малых дозах, но с высокой периодичностью, способствует тому, что в печени начинаются необратимые процессы.В частности, исследователи убедились в том, что именно из печени метиловый спирт выводится с большой задержкой. Во время эксперимента инъекции метанола получали самцы мышей, после чего в течение суток у животных брались пробы из отдельно взятых органов — печени, почек, легких и мозга. Анализ этих проб показал: на следующий день после получения дозы содержание метилового спирта понижалось во всех органах, — но только не в печени.Ученые видят в этом свидетельство особенно пагубного влияния спиртных напитков на печень. Алкоголь препятствует биологического воспроизводства тканей печени портится именно генетический материал клеток, не позволяет давать здоровую ткань, отметили специалисты. При регулярном употреблении даже малых доз алкоголя клетки органа теряют способность к обновлению — они элементарно не успевают это сделать.Причем, отметила отдельно старший научный сотрудник лаборатории НГУ Екатерина Пархомчук, чем больше в спиртном примесей, тем больше затянутым оказывается его прохождения через печень.Если и употреблять алкогольные напитки, — то только от проверенных производителей и с высоким качеством очистки спирта, подчеркнула она.