Эти вредные привычки без вашего ведома убивают почки
Почки представляют собой особый парный орган, контролирующий состояние кровяного давления. Также они очищают кровь от негативных и вредных веществ, фильтруют и регулируют жидкости.
Их необходимо беречь и хранить их стабильное состояние, иначе здоровье со временем начнет ухудшаться. Давайте же узнаем, какие факторы могут негативно сказаться на состоянии ваших почек.
Курение табака и распитие алкогольной продукции
При условии, что вы потребляете такие вещества, никотин и алкоголь, нагрузка на почки возрастает. Им труднее справляться с повседневными задачами и часть собственного ресурса направляется на борьбу с токсинами. Задумайтесь о том, чтобы отказаться от этих пагубных воздействий.
Недосып
Если систематически не высыпаться, то можно перегрузить почки. В свою очередь, это станет причиной того, что их состояние планомерно начнет ухудшаться.
Дефицит витамина группы «В» и избыток потребляемой соли
В первом случае лучше регулярно потреблять витамины в количестве 1 мг в сутки. Во втором следует свести к минимуму потребление соленой пищи.
Дефицит влаги
Дефицит влаги также может негативно сказаться на состоянии почек. Рекомендуемая норма потребления именно чистой воды — 2 литра в сутки. Не стоит пренебрегать этим правилом.
В другие менее значительные факторы, которые портят жизнь и состояние почек, можно отнести: пассивный образ жизни, неправильные диеты, задержки мочеиспускания, злоупотребление кофе, чрезмерное употребление белка.
Следите за собой и своим здоровьем, и ваше тело скажет вам спасибо! Не говоря уже о почках!
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