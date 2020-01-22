Эти вредные привычки без вашего ведома убивают почки

Об этом нужно знать каждому.Почки представляют собой особый парный орган, контролирующий состояние кровяного давления. Также они очищают кровь от негативных и вредных веществ, фильтруют и регулируют жидкости.Их необходимо беречь и хранить их стабильное состояние, иначе здоровье со временем начнет ухудшаться. Давайте же узнаем, какие факторы могут негативно сказаться на состоянии ваших почек.Курение табака и распитие алкогольной продукцииПри условии, что вы потребляете такие вещества, никотин и алкоголь, нагрузка на почки возрастает. Им труднее справляться с повседневными задачами и часть собственного ресурса направляется на борьбу с токсинами. Задумайтесь о том, чтобы отказаться от этих пагубных воздействий.НедосыпЕсли систематически не высыпаться, то можно перегрузить почки. В свою очередь, это станет причиной того, что их состояние планомерно начнет ухудшаться.Дефицит витамина группы «В» и избыток потребляемой солиВ первом случае лучше регулярно потреблять витамины в количестве 1 мг в сутки. Во втором следует свести к минимуму потребление соленой пищи.Дефицит влагиДефицит влаги также может негативно сказаться на состоянии почек. Рекомендуемая норма потребления именно чистой воды — 2 литра в сутки. Не стоит пренебрегать этим правилом.В другие менее значительные факторы, которые портят жизнь и состояние почек, можно отнести: пассивный образ жизни, неправильные диеты, задержки мочеиспускания, злоупотребление кофе, чрезмерное употребление белка.Следите за собой и своим здоровьем, и ваше тело скажет вам спасибо! Не говоря уже о почках!