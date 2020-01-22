Эти травы успокоят нервы и помогут уснуть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые травы могут восстановить нервную систему и нормализовать сон.Стрессы на работе, плохая погода, холод, бытовые проблемы — со всеми этими невзгодами мы сталкиваемся ежедневно. В преддверии Нового года к ним добавилась еще и предпраздничная суета, из-за которой времени на отдых катастрофически не хватает, а от этого нарушается сон и страдает нервная система.Эти лекарственные травы помогут вам успокоиться вечером, согреться вечером после работы и распрощаться с бессонницей:Мелисса. Чтобы приготовить идеальное средство против бессонницы и для успокоения, вам понадобится несколько свежих листьев мелиссы и стакан кипятка. Готовить его следует за 30-40 минут до сна, потому как он должен немного настояться, а выпить его нужно теплым прямо перед тем, как идти спать.Душица. Пить чай с душицей следует непосредственно перед сном, а готовится он так: чайную ложку сухой травы залить 100 мл кипятка, дать настояться 10 минут, процедить и добавить немного меда, затем выпить и ложиться спать.Ромашка. При проблемах со сном и «расшатанных» нервах эксперты народной медицины советуют пить ромашковый чай один раз в день. Вы можете купить уже готовый чай в пакетиках или же приготовить его самостоятельно, залив чайную ложку цветков и листочков ромашки кипятком в обычной чашке. Пить этот чай можно в любое время суток.Пустырник. Целебный настой готовится очень просто: в чашку насыпать ложку сухой травы пустырника и залить кипятком. Дать настояться, процедить, половину выпить в семь часов вечера, в вторую часть — за полчаса до сна.Чабрец. Еще это растение называют тимьяном. Так вот чай из него в народной медицине называют мягким снотворным. А приготовить вы его можете за 5 минут: в чашку насыпьте чайную ложку сушеного чабреца и залейте 3 ложками кипятка, настаивайте около часа, процедите и выпейте за полчаса до сна.Всего одной чашки травяного чая будет достаточно для того, чтобы успокоиться, расслабиться, прийти в себя и захотеть спать. Эти народные средства позволят вам всегда оставаться бодрыми и хорошо выспавшимися без таблеток.