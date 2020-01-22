ТОП-6 продуктов для борьбы с лишним весом

Какие шесть продуктов полезно включить в свою диету, чтобы очистить свой организм от токсинов и сбросить вес без вреда для здоровья.Главный принцип диет в том, чтобы разгрузить организм, очистить от негативных веществ и тем самым с помощью очищения начать худеть. Давай рассмотрим продукты, которые помогут девушкам похудеть без риска для здоровья:ЛимонЛимоны положительно воздействуют на почки и печень и избавляет организм от вредных токсичных веществ. Ведь если организм зашлакован, цвет лица серый и нездоровый.Не думай, что мы предложим тебе пить чай с лимоном, ведь в таком случае часть свойств лимона теряется. Лучше съедай дольку этого фрукта с сахаром либо заправляй лимонным соком салаты.КивиНужно отметить, что сходными с лимоном свойствами по благотворному действию на организм обладает киви. В киви содержится больше витамина С, чем в апельсинах. А витамин С, если верить ученым, помогает избавиться от ненавистных мелких морщинок. Так что здоровые диеты обязательно должны включать в себя два вышеупомянутых фрукта.Гречневая кашаСамые здоровые диеты – основанные на гречке. Гречка содержит сложные углеводы, которые долго расщепляются, сохраняя чувство сытости. Кроме того гречневая каша – мощное оружие в борьбе со старением организма, она обладает высокими антивозрастными качествами. При этом не просто полезный, но и очень вкусный продукт.Помимо привычной всем гречневой каши есть традиционная японская гречневая лапша – соба, которая богата рутином-флавоноидом, способным поддерживать коллаген в коже. А ведь благодаря коллагену кожа надолго остается эластичной и молодой. Поэтому не нужно гнаться за новомодными кремами с коллагеном, достаточно съедать блюдечко гречневой каши на обед.ИмбирьВсе привыкли к имбирю, как к пикантной специи, но, оказывается, он обладает противовоспалительным действием. Корень имбиря снимает воспаления и покраснения кожи, слизистых оболочек, очищает организм и убивает все болезнетворные микробы.Добавляй свежий натертый на мелкой терке имбирь в салаты и первые блюда, например, в очень полезные и диетические супы – томатный и луковый. Также можно заваривать имбирный чай, который имеет приятный аромат и насыщенный слегка острый вкус. Здоровые диеты, которые включают в свой рацион имбирь, не заставят ждать положительных результатов.Зародыши пшеницыЗародыши пшеницы творят настоящие чудеса и это не шутка. Они богаты витаминами В и Е, которые способствуют обновлению клеток. Поэтому ежедневно нужно употреблять в пищу зародыши пшеницы, добавляя их в йогурт либо кефир.Можно также добавлять зародыши пшеницы в овсяные хлопья. Только для этого хлопья не стоит варить, а лучше запаривать их кипятком и настаивать несколько минут. Однако не добавляй в это блюдо соль и сахар, лучше замени эти ингредиенты оливковым маслом.Оливковое маслоОливковое масло известно своими целебными уникальными свойствами еще с древних времен. Знаменитая правительница Клеопатра пользовалась оливковым маслом в качестве составляющих масок и кремов, а также употребляла в пищу.Оливковым маслом можно заправлять салаты, поливать рыбные и мясные блюда. Прекрасный гарнир – это лимонно-оливковый соус, который подчеркнет вкус любого блюда и при этом будет намного полезнее, чем жирная сметана либо искусственный майонез. Оливковое масло – кладезь витаминов и микроэлементов.