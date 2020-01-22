Медики выяснили, откуда берутся камни в почках

Самый крупный камень весил больше килограмма.Его диаметр был равен 17 сантиметрам. Нет, пациент не глотал минерал размером с кокос. Почечные камни образуются внутри нас и к сожалению, от них невероятно трудно избавиться. Они представляют собой твердую массу, состоящую из кристаллов и способную формироваться в мочевом пузыре, уретре, почках или мочеточнике.В моче содержится соединения, состоящие из: мочевой кислоты, калия, фосфатов, кальция, оксалата. Если их уровень становятся чересчур большим, а моча слишком кислотной или щелочной, эти частицы могут образовывать сгустки и кристаллизоваться. Если проблему не решить, кристаллы будут постепенно расти неделями, месяцами или даже годами, формируя крупный, поддающийся обнаружению камень. Оксалат кальция наиболее популярный кристалл, который возникает подобным образом.Около 80 процентов всех почечных камней содержат оксалат и кальций, меньше бывают камни из мочевой кислоты или фосфата кальция. Несколько иной камень состоящий из такого минерала, как магний, аммоний фосфат или струит, может возникнуть из-за бактериальной инфекции. Даже более редкие разновидности камней могут быть следствием наследственных заболеваний или приема определенных медикаментов.Почечный камень может оставаться незамеченным до начала движения, когда он перемещается из почки в мочеточник, его острые края царапают стенки мочевыводящих путей. Нервные окончания посылают болевые сигналы через нервную систему, а царапины могут стать причиной крови в моче. Это состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, а также жжением при мочеиспускании. Если минерал становится настолько большим, что препятствует выделению матчи, есть риск инфекции, обратного потока или повреждения почек.Но большинство камней не приводят к настолько серьёзным последствиям, а иногда даже не требуют хирургического вмешательства. Массы диаметром менее пяти миллиметров, обычно сами покидают организм. Зачастую врачи, лишь выписывают обезболивающие, а также рекомендуют пить много воды, чтобы ускорить этот процесс.Если твердая порода немного крупнее, облегчить состояние помогут альфа блокаторы, расслабляющие мышцы мочеточника и облегчающие выход камней. Другой препарат под названием «калий цитрат» помогает растворить камни, посредством снижения кислотности матчи.Единственный способ избавиться от средних камней до десяти миллиметров в диаметре, это дробление звуковыми волнами. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия подразумевает использование высокоинтенсивных импульсов сфокусированной ультразвуковой энергии, которая и направляется на проблемную зону. Импульсы создают вибрации внутри камня, а маленькие пузырьки плазмы начинают его толкать. В результате всего этого он распадается на мелкие кусочки, которые довольно легко выходят из организма.Но, если камень слишком большой ударно-волновая терапия не поможет. В некоторых случаях требуются более радикальные меры. Чтобы расширить мочеточника в него помещают жесткую трубку под названием «стенд», после чего твердая порода разрушается под воздействием лазерных импульсов, попадающих в него сквозь специальный световод. Кроме того, камни можно извлечь хирургическим путем, сделав надрез в спине или паховой области пациента.Но может в первую очередь следовало бы позаботиться о профилактике?Людям, склонным к данному заболеванию, рекомендуется потреблять много воды, которая ослабляет оксалат кальция и другие соединения, превращающиеся в причиняющие боль камни. Врачи обычно рекомендуют ограничить потребление богатых оксалатами продуктов, таких как: картофельные чипсы, шпинат, ревень и свекла.Несмотря на то, что многие камни состоят из кальция, продукты и напитки с его содержанием могут быть полезны. Кальций при попадании в желудочно-кишечный тракт, связывается с оксалатами до попадания в почки.Если вы страдаете от камней, вы не одиноки в своей беде, согласно статистике количество больных постоянно растет, но вряд ли кто-то сможет побить мировой рекорд в ближайшее время.