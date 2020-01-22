Медики подсказали, как понизить уровень холестерина

Актуальная проблема для многих.Повышенный уровень холестерина в крови может снизить правильное питание, которое должно содержать крупы и зелень.Для соблюдения нужной диеты, необходимо следовать следующим правилам в еде.Чтобы концентрация холестерина в крови была оптимальной, придется ограничить потребление продуктов, богатых животными жирами (свинина, баранина, утка), колбасы, сала, жирных молочных продуктов (все сыры, особенно плавленые, сметана жирностью более 15%, сливочное масло, сливочное мороженое), субпродуктов (почки, печень, мозги).Также нужно кушать продукты богатые клетчаткой и пектином: это свежие овощи, фрукты, ягоды (яблоки, апельсины, морковь, брокколи, белокочанная капуста и прочее).В ежедневный рацион нужно ввести крупы из цельного зерна (неочищенный рис, овес, гречку-ядрицу) и черный хлеб (цельнозерновой или грубого помола).В блюдах использовать нерафинированные растительные масла – оливковое, льняное, рапсовое, подсолнечное. Для снижения холестерина нужно употреблять петрушку, укроп, кинзу, сельдерей и шпинат.