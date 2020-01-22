Врач подсказала, как правильно питаться любителям кофе и сигарет

Иммунолог рассказал, на какие продукты стоит налегать любителям кофе и сигаретЗлоупотребление кофеином или табаком мешают усвоению ряда полезных веществ и буквально разрушают ценные элементы, попадающие в организм с пищей. Об этом сообщил иммунолог Людмила Петрова.«Вредные привычки либо сильнодействующие лекарства могут стать причиной нехватки той или иной группы витамин.К примеру, все курильщики страдают от дефицита витаминов А, С, Е и селена – их разрушает никотин. Потому добавляйте в свой рацион больше продуктов, богатых этими витаминами. Также заядлым курильщикам стоит побеспокоиться о том, чтобы их организм ежедневно пополнялся кальцием, который содержаться в сырах, кисломолочных продуктах, молоке и т.д» — отметила врач.Любой алкоголь, вне зависимости от крепости и благородности напитка, вымывает из организма витамины А, группы В, а также разрушает кальций, калий, железо, магний. Восполнить нехватку этих веществ помогут бананы, виноград, белая рыба, бобовые, печень, мясо птицы, злаки и отруби, листовые овощи и корнеплоды, орешки, ягоды и чернослив.Препятствует усвоению вышеописанных веществ и кофеин. Потому при злоупотреблении кофе, любыми кофейными напитками и шоколадом, стоит иметь ввиду, что организму не хватает витаминов В, РР и кальция. Кофеин также «рушит» железо, калий, цинк. Последний, в частности, содержится в больших количествах в таких продуктах, как сезонные овощи, морепродукты, мясо, твердый сыр. Обязательно включить в рацион питания. Обязательно включить в рацион питания сою, чечевицу, спаржу, сельдерей. А также цитрусовые – лимон, грейпфрут, апельсин плюсяблоки, финики, инжир, черная смородина и малина.Снотворные препараты мешают полноценно усваиваться витаминам А, D, Е, В12, вымывают кальций. А антибиотики — разрушают витамины группы В, снижают концентрацию в организме микроэлементов, вымывают кальций и железо.