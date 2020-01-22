Названы действенные продукты для детоксикации печени

Какие продукты лучше всего помогут очистить организм.Три продукта помогут стабилизировать работу всей пищеварительной системы, разгрузить печень и очистить мочеполовую систему.Яблоки стабилизируют работу всей пищеварительной системы благодаря пектину и клетчатке, которая связывает шлаки и токсины.Фрукты прекрасно улучшают аппетит, стимулируют выработку желудочного сока, избавляют от запоров. Также, яблоки уничтожают возбудителей вирусов гриппа А, дизентерии и золотистого стафилококка. Важно употреблять свежие яблоки с кожурой или в виде смузи.Авокадо содержит глутатион, который блокирует множество опасных канцерогенов, при этом разгружая печень. Этот южный фрукт стабилизирует уровень холестерина в крови, помогает пищеварению и обеспечивает организм кислородом.Клюква – один из сильнейших природных антибиотиков и противовирусных средств. Ягода прекрасно очищает мочеполовую систему от опасных бактерий, помогает бороться с образованием раковых клеток и чистит тромбы и бляшки в сосудах.