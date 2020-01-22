Названы болезни, которые вызывают перепады настроения

Обижаться на все и всех вредно.Мрачное расположение духа не всегда следствие внешних проблем. У него могут быть и внутренние причины: многие болезни влияют на настроение.Щитовидная ж­елезаНарушение функции этого органа как в сторону повышения, так и снижения отражается на поведении человека. В первом случае один из симптомов — раздражительность, вспыльчивость, гиперактивность. Во втором — подавленность, вялость, дурное настроение. Подумать об этом особенно стоит, например, женщинам, у которых есть лишний вес, отеки, ощущение жара или холода (или того и другого попеременно).ЭнцефалопатияРаздражительность и капризность, присущая многим пожилым людям, не просто свойство испортившегося к старости характера. Это один из симптомов возрастной энцефалопатии — нарушения функций головного мозга. Причем начинаются такие изменения вовсе не с приходом пенсии, а раньше — уже с 40–45 лет.СДВГСиндром гиперактивности с дефицитом внимания — довольно распространенная в последнее время проблема. Детям такой диагноз ставят обычно в начальной школе, когда становится ясно, что их невнимательность и неусидчивость мешают учиться. До этого родители могут считать их просто особенностью характера ребенка.Нарушения с­лухаНеприветливость и необщительность, которые легко приписать характеру ребенка, на самом деле могут быть связаны с тем, что у него снижен слух. Причем может статься, что родители и не подозревают об этом.ПМС и климаксНи предменструальный синдром, ни климакс — не болезни, это естественные периоды в жизни женщины. Но тому и другому свойственны резкие перепады настроения — от эйфории до плаксивости, — связанные с колебаниями гормонального фона.Сахарный д­иабетПериоды дурного настроения бывают и у диабетиков, среди которых много людей с повышенной тревожностью. Психотерапевты говорят, что она связана с тем, что люди бессознательно страдают от жизненной зависимости от инъекций инсулина. Это делает их уязвимыми, отсюда — тревожность, которая распространяется и на другие сферы их жизни.Мифы и правдаВ народе говорят, что обижаться на все и всех вредно — от этого бывает язва желудка. На самом деле язву вызывает, конечно, не отношение к окружающим. Однако она относится к психосоматическим заболеваниям, и у некоторых людей риск развития таковых действительно выше — им свойственна повышенная эмоциональность и чрезмерная реакция на различные события.Это может быть серьезноРезкие перепады настроения, кардинальные изменения характера, когда спокойный доброжелательный человек вдруг становится резким и агрессивным, — серьезный симптом, который может сопровождать опухоли мозга. В таком случае очень важно показаться врачу и пройти обследование!