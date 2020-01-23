Врачи подсказали, как «подтянуть» кожу в домашних условиях
Выпивая ежедневно хотя бы один из этих соков, вы подаришь своей коже здоровый цвет, тонус и упругость на долгие годы.
Все напитки лучше изготавливать в домашних условиях.
1. Яблочный сок. Богат пектином, который выводит из организма все вредные токсины.
2. Гранатовый сок. Клетчатка, флавоноиды и танины превращают данный напиток в сильного борца, который защитит ваш организм от повышенного уровня свободных радикалов.
3. Огуречный сок. Борется со старением с помощью натрия и калия, которые в достаточном количестве присутствуют в составе.
4. Свекольный сок. Устраняет последствия плохой экологии и способствует омоложению за счет высокого содержания магния.
5. Лимон, имбирь и вода. Утренний коктейль молодости! Холестериновые бляшки идут из сосудов благодаря витамину С.
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