Врачи подсказали, как «подтянуть» кожу в домашних условиях

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Молодость и подтянутую кожу можно сохранить без пластической операции.Выпивая ежедневно хотя бы один из этих соков, вы подаришь своей коже здоровый цвет, тонус и упругость на долгие годы.Все напитки лучше изготавливать в домашних условиях.1. Яблочный сок. Богат пектином, который выводит из организма все вредные токсины.2. Гранатовый сок. Клетчатка, флавоноиды и танины превращают данный напиток в сильного борца, который защитит ваш организм от повышенного уровня свободных радикалов.3. Огуречный сок. Борется со старением с помощью натрия и калия, которые в достаточном количестве присутствуют в составе.4. Свекольный сок. Устраняет последствия плохой экологии и способствует омоложению за счет высокого содержания магния.5. Лимон, имбирь и вода. Утренний коктейль молодости! Холестериновые бляшки идут из сосудов благодаря витамину С.