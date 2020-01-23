Медики подсказали, от каких продуктов стоит отказаться гипертоникам

Названы продукты, повышающие давление.

Сахар и соль существенно влияют на давление.

От каких еще продуктов оно повышается, а от каких понижается.

Сахар может повышать артериальное давление. Хотя бы потому, что от сладкого мы набираем вес, и давление растёт. Это касается и фруктозы, которую часто добавляют в консервированную пищу, полуфабрикаты, газированные напитки.

Соль по-прежнему остаётся врагом номер один для каждого гипертоника.Солёное стоит ограничивать, а солонку лучше вообще убрать со стола.

Продукты, которые помогают нам держать вес на стабильном уровне и относятся к здоровой пище (свежие овощи, рыба, оливковое масло, миндаль, чеснок, злаки), принесут вашему давлению только пользу.
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