Медики подсказали, от каких продуктов стоит отказаться гипертоникам

Названы продукты, повышающие давление.Сахар и соль существенно влияют на давление.От каких еще продуктов оно повышается, а от каких понижается.Сахар может повышать артериальное давление. Хотя бы потому, что от сладкого мы набираем вес, и давление растёт. Это касается и фруктозы, которую часто добавляют в консервированную пищу, полуфабрикаты, газированные напитки.Соль по-прежнему остаётся врагом номер один для каждого гипертоника.Солёное стоит ограничивать, а солонку лучше вообще убрать со стола.Продукты, которые помогают нам держать вес на стабильном уровне и относятся к здоровой пище (свежие овощи, рыба, оливковое масло, миндаль, чеснок, злаки), принесут вашему давлению только пользу.