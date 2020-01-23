Лучшие методы быстро избавиться от камней в почках

Советы врачей, которые точно вам помогут.Желчнокаменная болезнь развивается постепенно. Часто на протяжении нескольких лет человек ощущает горечь во рту, тяжесть в правом подреберье, возникающую после еды, особенно после употребления жирной пищи, жареного мяса, копченых, соленых, маринованных продуктов, вина или водки.На более поздних стадиях болезнь характеризуется приступами резких болей в правом подреберье с характерной отдачей в правую лопатку, так называемая печеночная колика. Она нередко сопровождается рвотой, ознобом, повышением температуры. Может развиться желтуха.Во время приступа необходимы покой и постельный режим.Факторы, способствующие заболеванию, — ожирение, сахарный диабет, беременность, наследственная предрасположенность, воспалительные процессы в желчном пузыре и желчных путях.Справиться с желчнокаменной болезнью помогут средства из арсенала народной медицины, но перед их применением необходима консультация врача.Дымянка лекарственная. Как желчегонное средство пить настой травы (2ч.л. сырья на 200 мл кипятка) по 2 ст.л. 3-4 раза в день перед едой.Или пить настой (1ст.л. смеси травы дымянки лекарственной, чистотела большого, листьев мяты перечной, вахты трехлистной, корней копытня европейского и одуванчика лекарственного, взятых поровну, на 1 стакан кипятка) по 2 ст.л. 3-4 раза в день перед едой.Жеруха лекарственная. Жеруха лекарственная растворяет камни и очищает желчные протоки от холестериновых отложений.Использовать ее в виде салатов по 1-2 горсти листьев в течение 3-4 недель.Или пить свежий сок всего растения по 1 ч.л. 3 раза в день.Или пить настой из свежего растения (20-40 г сырья на 1 л кипятка) по 1 стакану 3 раза в день.Живучка ползучая. При желчнокаменной болезни пить настой травы (2 ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.Звездчатка средняя. При заболеваниях печени и желчного пузыря принимать сок свежего растения, смешанный с небольшим количеством меда, по 1 ч.л. 4-6 раз в день.Или пить настой травы (1 ст.л. сырья залить 1 стаканом кипятка, оставить в термосе на 8 часов, процедить) по четверти стакана 4 раза в день.Зверобой продырявленный. При дискинезиях желчных путей, гепатитах, застое желчи в желчном пузыре, холециститах , желчнокаменной болезни пить отвар травы (10г сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.