Врачи назвали лучший овощ для профилактики рака
Ученые уверены, что обычная капуста может стать эффективной профилактикой развития опасного онкологического заболевания.
Ученые, которые приняли участие в исследовании, посвященном профилактике рака, уверены, что они смогли выявить ряд продуктов, умеренное употребление которых снижает вероятность развития злокачественной опухоли.
По оценкам специалистов, самыми лучшими из них оказались несколько видов капусты — брокколи и цветная капуста. Они являются отличными помощниками в борьбе с онкологическим диагнозом, например, с раком кожи.
Разумеется, не стоит говорить, что брокколи или цветную капусту можно считать лекарством от меланомы. Для лечения рака медики используют лишь проверенные методики, основанные на результатах многолетних медицинских исследований. Но в профилактике онкозаболеваний главную роль играет правильное питание и здоровый образ жизни.
Также брокколи и цветная капуста чрезвычайно полезны для людей, которые в данный момент проходят лечение или достигли стойкой ремиссии заболевания.
Гипотеза о пользе этих продуктов питания прошла несколько испытаний. Среди прочего, были проведены эксперименты на лабораторных грызунах, результаты которых подтвердили эффективность «лекарства» из капусты.
Медики-онкологи, которые приняли участие в исследовании, уверены, что введение брокколи и цветной капусты в рацион человека положительно отразится на его здоровье, и поможет организму одержать победу над страшным недугом.
Кроме того, ученые высказали предположение, что химические соединения, которые содержатся в некоторых видах капусты, разрушают раковые клетки, при этом не нанося вред здоровью. Исследования показали, что, вещества, входящие в состав цветной капусты и брокколи, точечно воздействуют на вредные клетки, а также имеют положительное влияние на иммунитет.
А это значит, что вместо очередной порции горячих бутербродов из ближайшего ресторана быстрого питания лучше отварить на пару несколько соцветий полезной капусты, добавив в нее немного полезного оливкового масла.
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Добавил stulout в категорию Онкология
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