Врачи назвали лучший овощ для профилактики рака

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Стало известно, чем полезна капуста.Ученые уверены, что обычная капуста может стать эффективной профилактикой развития опасного онкологического заболевания.Ученые, которые приняли участие в исследовании, посвященном профилактике рака, уверены, что они смогли выявить ряд продуктов, умеренное употребление которых снижает вероятность развития злокачественной опухоли.По оценкам специалистов, самыми лучшими из них оказались несколько видов капусты — брокколи и цветная капуста. Они являются отличными помощниками в борьбе с онкологическим диагнозом, например, с раком кожи.Разумеется, не стоит говорить, что брокколи или цветную капусту можно считать лекарством от меланомы. Для лечения рака медики используют лишь проверенные методики, основанные на результатах многолетних медицинских исследований. Но в профилактике онкозаболеваний главную роль играет правильное питание и здоровый образ жизни.Также брокколи и цветная капуста чрезвычайно полезны для людей, которые в данный момент проходят лечение или достигли стойкой ремиссии заболевания.Гипотеза о пользе этих продуктов питания прошла несколько испытаний. Среди прочего, были проведены эксперименты на лабораторных грызунах, результаты которых подтвердили эффективность «лекарства» из капусты.Медики-онкологи, которые приняли участие в исследовании, уверены, что введение брокколи и цветной капусты в рацион человека положительно отразится на его здоровье, и поможет организму одержать победу над страшным недугом.Кроме того, ученые высказали предположение, что химические соединения, которые содержатся в некоторых видах капусты, разрушают раковые клетки, при этом не нанося вред здоровью. Исследования показали, что, вещества, входящие в состав цветной капусты и брокколи, точечно воздействуют на вредные клетки, а также имеют положительное влияние на иммунитет.А это значит, что вместо очередной порции горячих бутербродов из ближайшего ресторана быстрого питания лучше отварить на пару несколько соцветий полезной капусты, добавив в нее немного полезного оливкового масла.