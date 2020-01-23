Эта привычная сладость существенно снижает риск инсульта

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Дополнительная защита от аритмии и инсультов.Употребление сладостей три раза в неделю снижает риск инсульта, как показало исследование экспертов из США. Гарвардские ученые выяснили, что употребление небольшого количество шоколада уменьшает опасность развития аритмии сердца. Люди, которые употребляли это лакомство несколько раз в неделю, значительно реже сталкивались с мерцательной аритмией – распространенным состоянием, которое существенно увеличивает риск инсульта.Среди тех, кто употреблял от двух до шести порций сладкого в неделю, риск развития мерцательной аритмии уменьшался на 20% по сравнению с теми, кто ел сладкое не чаще одного раза в месяц. До последнего времени имелось незначительное количество исследований по поводу связей между употреблением шоколада и аритмией сердца, от которых страдает свыше 33 миллионов человек в разных странах мира.Считается, что содержащиеся в какао-бобах флавонолы обеспечивают здоровое функционирование кровеносных сосудов. Теперь ученые обнаружили существенную связь между потреблением шоколада и снижением риска аритмии сердца. Эта связь позволяет предположить, что даже небольшое количество шоколада оказывает положительный эффект на здоровье сердечно-сосудистой системы. Мерцательная аритмия вызывается нерегулярным и зачастую слишком быстрым сердцебиением. Данное расстройство встречается чаще у людей пожилых, а у мужчин чаще, чем у женщин.Мерцательная аритмия вызывает головокружение, одышку и быструю усталость. Иногда человек замечает симптомы мерцательной аритмии, а иногда она развивается у него без всяких видимых признаков. Помимо инсульта мерцательная аритмия также увеличивает риск развития сердечной недостаточности, снижения когнитивной деятельности мозга, старческого слабоумия и смерти.