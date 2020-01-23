Медики назвали преимущества поздних родов

Роды после 35 «обостряют» интеллект и улучшают память.Так, мамы, родившие первенца после 24 лет, оказались хороши в решении задач. Те, кто завел хотя бы одного малыша после 35, показали успехи в восприятии новой информации и вербальной памяти. Хотя лучшим для работы мозга оказалось наличие двоих детей. Эксперты объясняют это полезными свойствами гормонов, которые выделяются в кровь во время беременности.Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Американского геронтологического сообщества, показало, что рождение ребенка после 35 лет может предотвратить потерю памяти и старческое слабоумие в пожилом возрасте, причем это относится как к рождению первенца, так и ко всем последующим детям.Ученые протестировали 830 женщин среднего возраста с целью выявить связь между поздними родами и уровнем интеллекта. Доктор Роксана Карим, ведущий автор исследования из Университета Южной Калифорнии, говорит: «Мы не призываем женщин откладывать рождение детей на более поздние периоды жизни. Однако влияние гормонов беременности на состояние мозга и процессы мышления оказалось позитивным в долгосрочной перспективе».Во время исследования женщин в период менопаузы попросили выполнить серию тестов, включая чтение и запоминание списков слов и пересказ истории, которую им мешали слушать. Женщины, родившие первенца после 24 лет, справились с заданиями гораздо лучше. А те, кто воспитывал двоих детей – одного рожденного до 30, а второго – после 35, показали самые высокие результаты.Ученые пришли к выводу, что беременность оказывает положительное влияние на функциональные изменения в мозге женщин, в том числе способствует улучшению памяти и способности к обучению. Также есть предположение, что роды после 35 лет снижают риск развития старческого слабоумия и даже болезни Альцгеймера.Несмотря на то, что многие акушеры предостерегают женщин и рассказывают об опасностях позднего материнства, есть исследование, которое показало, что у женщин родивших в возрасте от 15 до 24 лет, показатели здоровья после 40 лет ниже, чем у тех, кто родил первенца в 25-30 лет. Это наблюдение медики связывают с влиянием гормонов эстрогена и прогестерона на организм женщины в целом и функции мозга в частности.Впрочем, ученым предстоит провести еще ряд исследований, чтобы понять, как именно работает этот механизм и какую роль в состоянии здоровья играет возраст рождения первенца.