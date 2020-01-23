Названы привычки, повышающие риск возникновения рака молочной железы

Это распространенная проблема.Иностранные медики рассказали о четырех привычках, которые повышают риск рака молочной железы. Так, постоянное использование лаков для ногтей и освежителей несут в себе большую опасность.Как отмечают эксперты, несмотря на развитие медицины и возможность лечения многих случаев онкологических заболеваний в последние годы, рак молочной железы является наиболее распространенным среди женщин.Последние исследования ученых со всего мира позволили выявить, чего представительницам прекрасного пола стоит опасаться прежде всего. В частности, практически каждая девушка пользуется косметикой, старается покупать новомодные средства по уходу за кожей и лицом, но суть том, что составы могут содержать химические вещества, известные как парабены, которые являются консервантами, способными проникать в кожу и провоцировать смертельный процесс.Лак для ногтей также несет в себе определенные риски из-за содержания формальдегида, увеличивающего вероятность развития рака молочной железы. Среди опасных привычек увлечение освежителями воздуха и покупными чистящими средствами.Главная суть заключается во фталатах, имитирующих действие эстрогена в организме, что имеет прямое отношение к раку молочной железы. Данные средства нередко содержат и терпены, которые могут вступать в реакцию с воздухом с образованием формальдегида, а также бензола и стирола, оба они связаны с онкологией.Нежелательной привычкой является и употребление даже небольшого количества алкоголя в день. В данном случае повышается риск многих онкологических заболеваний.