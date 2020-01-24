Эта ягода предотвращает развитие опухолей

В рябине содержится много антиоксидантов.Список так называемых суперпродуктов пополнился черноплодной рябиной. Нам неоднократно сообщали о том, что такие ягоды, как черника, клюква, брусника или фрукт банан нужно обязательно добавлять в утреннюю тарелку с овсяной кашей, поскольку они содержат множество антиоксидантов. Эти компоненты сражаются со свободными радикалами, которые ускоряют процессы старения в организме и провоцируют развитие возрастных болезней, включая опухоли.Учёные из Медицинского университета Люблина в Польше испытали воздействие на здоровье черноплодной рябины. Оказалось, что она не только содержит множество антиоксидантов, но ещё и состоит из изрядного количества витаминов, включая флавоноиды и витамины C. Ранее ягоды черноплодной рябины даже называли «самым здоровым фруктом в мире» за счёт их удивительного воздействия на процессы старения.Утверждается, что эти ягоды защищают сердце и даже работают в качестве афродизиака. В ходе экспериментов учёные добавляли черноплодную рябину в кашу. Результаты показали, что таким образом утренний завтрак стал гораздо более насыщен антиоксидантами, полифенолами, флавоноидами и свободными фенольными кислотами. Причём польза для здоровья каши не сокращалась после процесса ее приготовления, несмотря на использовании высоких температур.