Названы первые симптомы рака поджелудочной железы

Некоторые признаки можно посчитать несерьезными и не стоящими внимания. Но игнорировать их ни в коем случае нельзя.

Первые симптомы рака поджелудочной железы:

Желтуха

При возникновении злокачественной опухоли желчного пузыря и протоки, желтизна кожи и слизистых неизбежна.

Потеря аппетита и веса

Эти два признака всегда сопровождают раковые заболевания.

Кожный зуд

При развитии рака желчного пузыря в коже повышается уровень билирубина — вещества, провоцирующего зуд кожных покровов.

Потемнение мочи

Причина такая же: повышенный билирубин.

Утомляемость

Этот симптом практически всегда сопровождает раковые заболевания. И именно его игнорируют чаще всего.

Озноб

Раковые процессы провоцируют повышение температуры тела, за ней следует озноб и дрожь по всему телу.

Вздутие

Когда опухоль уже начинает давить на соседние органы, в организме может появиться чувство вздутия и «распирания».

Боли в животе

Типичный симптом: как правило, при опухоле поджелудочной железы она развивается с правой стороны живота, непосредственно под ребрами.

Изменение цвета кала

В зависимости от количества билирубина в крови, оттенок кала вместо коричневого может варьироваться от бледно-желтого до почти черного.

Тошнота и рвота

Подобные явления, которые, казалось бы, возникают абсолютно беспричинно, тоже могут быть последствием роста опухоли в организме.
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