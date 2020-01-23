Как избежать переедания: четыре психологические хитрости

Чтобы облегчить себе жизнь и перестать «срываться» во время похудения стоит правильно организовать содержимое своего холодильника:Сначала пишем меню. Сразу на всю неделю и лучше на 4-х разовый прием пищи. В этом меню — рыба, птица, каши, овощи в тушеном и свежем виде, кисломолочные продукты, фрукты. Да, и еще: и полезные десерты, например, блинчики с творогом и фруктами.Затем пишем список продуктов, которые нужно закупить согласно меню. Ну, и соответственно, покупаем все это.Готовим на несколько дней основные блюда и то, что возьмем с собой на работу, учебу и т. д. Сразу делим сырые рыбу, птицу, мясо на порции. А можно заготовить фарш и также разделить его на порции.В морозилку, вместо магазинных пельменей, кладем замороженные овощные смеси, полуфабрикаты домашнего приготовления, замороженные ягоды. А также то, что еще придумаешь из здоровых вариантов.