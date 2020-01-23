Названы лучшие продукты для эффективного очищения сосудов

Позаботьтесь о своем здоровье.Чистка сосудов народными средствами — довольно эффективное и доступное решение проблем в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Избавление от холестериновых бляшек способствует расширению просвета сосудов, нормализации кровяного давления, улучшению снабжения органов кислородом, своевременному поступлению питательных веществ к клеткам.После очищения сосудов заметно повышается работоспособность, быстрее проходит усталость, улучшается внешний вид.Ученые уже давно установили, что вегетарианская диета с низким содержанием жира является лучшим способом снижения уровня холестерина. Предлагаем вам десять продуктов питания, которые помогут быстро разблокировать артерии естественным путем.Гранатовый сокГранат и его сок богат антиоксидантами, которые борются с атеросклерозом. Гранатовый сок не только предотвращает этот патологический процесс, но также и помогает снизить его проявления, если патология уже имеется.ЧеснокС помощью чеснока лечат множество вирусов, инфекций и даже опухолей. Исследования показывают, что употребление 4 000 микрограмм компонента аллицин (примерно четверть головки чеснока в день), позволяет снизить уровень холестерина, а также уменьшить артериальное давление и предотвратить тромбы.ШпинатШпинат богат лютеином — растительным каротиноидом, который не только защищает от возрастной макулярной дегенерации, но также и помогает предотвращать инфаркты за счет очищение стенок артерий от холестериновых бляшек.КуркумаВ куркуме содержится мощный противовоспалительный ингредиент под названием куркумин, который значительно снижает воспаления и повреждения артериальных стенок, являющееся главной причиной возникновения бляшек и развития тромбов.КорицаВы, наверное, слышали, что ложка сахара помогает лучше пить горькие лекарства. А знаете ли вы о том, что ложка корицы снижает опасность болезней сердца? Достаточно одной чайной ложки корицы в день, чтобы снизить уровень холестерина и предотвратить возникновение бляшек в аорте.ПомидорыТоматы насыщены ликопином — компонентом, обеспечивающим их характерный цвет. Это антиоксидант, снижающий риск атеросклероза на 50%.ЯгодыКлубника, черника, ежевика и голубика насыщены флавоноидами, включая антоцианин, который предотвращает атеросклероз.ЯблокиВ яблоках содержится пектин — растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина, возможно, за счет воздействия на процесс кишечного поглощения желчной кислоты. Пектин заставляет печень использовать циркулирующий в крови холестерин для производства большего количества желчи. Также яблоки содержат кверцетин, калий и магний, которые помогают снижать артериальное давление.АвокадоДобавьте немного авокадо в ваш салат или сэндвич. Исследования показывают, что ежедневное употребление этого фрукта снижает уровень холестерина и артериальное давление.Апельсиновый сокУпотребление всего двух чашек стопроцентного апельсинового сока (без добавления сахара) ежедневно помогает улучшить артериальное давление и снизить уровень воспалений артерий. В апельсиновым соке много антиоксиданта витамина С, очищающего артерии и предотвращающего окислительный стресс в кровотоке.